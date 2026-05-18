Drama a două fetițe românce, separate de familie în Suedia de peste 3 ani: Acuzații și revoltă în țară

Mobilizare uriașă la Suceava pentru două fetițe românce aflate în grija autorităților suedeze. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

De trei ani şi jumătate, două fetiţe, românce, trăiesc departe de familia lor. În Suedia. Sara şi Tiana au fost luate din familie sub pretextul unor abuzuri, acuzaţii care, ulterior, nu s-au confirmat. Cu toate acestea, copilele nu au fost înapoiate familiei. Acum, părinţii acuză autorităţile suedeze că vor să le schimbe numele şi să le dea spre adopţie. Mii de oameni s-au adunat la Suceava pentru a susţine familia Samson care îşi vrea copiii înapoi acasă. Atenţie, umează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional.

"Eu nu vreau să trăiesc aici! Eu vreau, eu spun, eu vreau să trăiesc în România", a declarat Tiana, care are vârsta de 13 ani, în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN. Iar din decembrie 2022 este mutată de la o familie de plasament la alta, în Suedia.

"Socialul mi-a distrus viaţa. Eu n-am cuvinte să spun câte de mult mi-au distrus viaţa. Şi eu chiar vreau acasă, chiar vreau acasă", a subliniat Sara în timpul declaraţiilor. Ea are 14 ani şi este într-un centru psihiatric.

"Autorităţile suedeze, literalmente, ne-au răpit două fete în timpul orelor de la şcoală, pe baza unor acuzaţii care, la câteva zile, s-au dovedit a fi nefondate", a declarat Daniel Samson, tatăl celor două surori.

Supărată pe părinţi că nu ]i cumpără o trusă de machiaj şi un smartphone, Sara a spus la şcoală că şi ea şi sora ei sunt abuzate acasă. Avea 11 ani, iar sora mai mică – 10. Deşi ancheta poliţiei a stabilit că nu se confirmă, iar fetele au povestit că totul a fost o răzbunare din partea celei mari, protecţia socială nu a închis cazul şi nu le-a înapoiat pe copile.

"În tot acest timp, socialul a rămas neînduplecat. În timp ce se întâmplau aceste grozăvii, nu ne-au lăsat să vorbim cu copiii noştri, să-i mângâiem. Vor s-o bage într-o clinică de psihiatrie pentru adulţi, unde va fi supusă unui tratament medicamentos sever, de unde poate ieşi o legumă", a mai precizat Daniel Samson, tatăl Sarei şi al Tianei.

"Este o durere care nu se poate descrie în cuvinte, dar vreau să cred şi mă ancorez în această credinţă că Dumnezeu ne va ajuta, în final, să le putem recupera", a mărturisit Bianca Samson, mama fetelor.

Ultima întâlnire a fetelor cu părinţii a fost, în format video, în decembrie, anul trecut. De-atunci, nu mai ştiu nimic de ele.

"S-a ajuns la ajuns la o decizie luată de autorităţile socialului, cum spun ei în Suedia, de a rupe total relaţiile dintre părinţi şi copii, de a schimba identitatea fetelor, de a le schimba numele, în vederea, foarte probabilă, a unei încredinţări spre adopţie, în condiţiile în care, subliniez, este vorba despre cetăţeni români şi exclusiv cetăţeni români, fetele au cetăţenie română, nu sunt suedeze. Nu au cetăţenie suedeză şi statul suedez le reţine abuziv împotriva statului de cetăţenie România", a explicat senatorul Titus Corlăţean.

Sara şi Tiana Samson vor acasă, la părinţii lor. Şi pentru ele, mii de oameni s-au adunat într-un protest paşnic la Suceava ca să fie auziţi până la Stockholm.