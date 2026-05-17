Statuia de cupru a lui Iancu de Hunedoara a fost restaurată după un secol și jumătate și reamplasată la Castelul Corvinilor

Publicat la 22:09 17 Mai 2026

Statuia a fost trasă cu ajutorul unor scripeți până în locul în care a fost amplasată inițial, în anul 1873 / Sursă foto: Facebook: Dan Bobouțanu - Jurnalul primarului

Cavalerul care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara a fost reamplasat, duminică, pe Turnul Buzdugan de la Castelul Corvinilor din Hunedoara, statuia din bronz, grea de aproximativ 300 de kilograme și înaltă de 2,8 metri, având o vechime de 153 de ani.

În noiembrie 2025, statuia a fost coborâtă de pe amplasamentul său și a fost supusă unui proces complex de restaurare realizat de către expertul în metale Traian Postelnicu.

La finalul procesului de restaurare, Statuia Cavalerului a fost expusă, vineri și sâmbătă, în curtea exterioară a Castelului Corvinilor, după care, duminică, a fost trasă cu ajutorul unor scripeți până în locul în care a fost amplasată inițial, în anul 1873.

La scurt timp după ce a fost demontată, în noiembrie anul trecut, în postamentul pe care era amplasată statuia au fost descoperite două bilete, în germană și maghiară, în care erau menționați cei care au lucrat la realizarea și montarea ei în 1873.

Acum, originalele au fost păstrate pentru a fi cercetate și, ulterior, expuse pentru public.

Duminică, la reamplasarea în vârful Turnului Buzdugan, pe lângă copii după acele bilete s-au mai adăugat, în casete separate, un bilet cu povestea Cavalerului, semnat de toți care au muncit la demontarea, restaurarea și remontarea statuii, dar și un mesaj al primarului municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.

„Cu 20 de ani în urmă, mulți spuneau că o restaurare integrală a castelului este imposibilă. Chiar și despre restaurarea Cavalerului se vorbea la fel. În 2019, printr-un proiect în valoare de 5 milioane de euro cofinanțat prin vechiul POR 2014 - 2020, am început să restaurăm acest important obiectiv. Banii nu au fost atunci suficienți pentru toate componentele edificiului medieval.

Am obținut o a doua finanțare, de data aceasta prin PNRR, așa că am avut posibilitatea să continuăm lucrările astfel încât ele să cuprindă întregul castel, inclusiv restaurarea unuia dintre cele mai importante elemente simbolice ale sale: Cavalerul”, a declarat Bobouțanu.

El a subliniat importanța procesului de restaurare prin care trece Castelul Corvinilor, acesta impunându-se pe lista monumentelor din județul Hunedoara cu cei mai mulți vizitatori.

„Le mulțumesc tuturor celor implicați, începând cu colegii din Primăria Hunedoara, continuând cu administrația Muzeului Castelul Corvinilor și, nu în cele din urmă, angajaților societății care se ocupă de lucrare, oameni cu care am reușit să colaborăm foarte bine.

Poate nu ne dăm seama, dar este o zi istorică pentru Hunedoara și un moment extrem de important pentru tot ceea ce înseamnă conservarea și păstrarea patrimoniului cultural național”, a adăugat primarul municipiului Hunedoara.

Lucrările realizate la Statuia Cavalerului fac parte din cea de-a doua etapă de restaurare și punere în valoare a Castelului Corvinilor, un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare totală de 6,6 milioane de euro, câștigat de Primăria Hunedoara.

Anul 2026 a fost declarat„'Anul Iancu de Hunedoara - Erou. Voievod. Legendă”.