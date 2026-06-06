"Nostradamus al Chinei" lansează un avertisment sumbru despre războiul din Iran, după ce două dintre predicțiile sale s-au adeverit

1 minut de citit Publicat la 23:45 06 Iun 2026 Modificat la 23:56 06 Iun 2026

Un avion F-16E Fighting Falcon al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite şi Strâmtoarea Ormuz. Sursa colaj foto: Hepta

Un bărbat supranumit "Nostradamus al Chinei" a lansat o predicție alarmantă privind escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran în Orientul Mijlociu, diferită de evaluările făcute de mulţi experți. În trecut, profesorul Xueqin Jiang a prezis atât victoria electorală a lui Donald Trump, cât și izbucnirea unui conflict militar dintre SUA și Iran.

Xueqin Jiang, un profesor chino-canadian, a atras rapid atenția pe Internet după trei previziuni făcute în mai 2024, iar două dintre acestea s-au adeverit. Înregistrările au fost publicate pe canalul său de YouTube, Predictive History, care are în prezent 1,87 milioane de abonați, relatează Daily Express.

Victoria lui Donald Trump la alegerile din 2024 și izbucnirea războiului dintre SUA și Iran sunt două evenimente pe care "Nostradamus al Chinei" le-ar fi anticipat cu luni înainte. A treia predicție vizează modul în care s-ar putea încheia conflictul.

Potrivit declaraţiilor făcute de profesorul Xueqin Jiang, campania SUA și a Israelului împotriva Iranului începută pe 28 martie se va încheia cu o înfrângere a Statelor Unite.

Analizând scenarii militare teoretice și situații ipotetice, academicianul a explicat de ce consideră că orice atac american asupra Iranului ar avea consecințe catastrofale pentru superputerea mondială.

"A treia mare predicție este că Statele Unite vor pierde acest război, ceea ce va schimba pentru totdeauna ordinea globală", a afirmat el, conform sursei citate.

În numeroase videoclipuri publicate pe YouYube, profesorul și-a susținut constant cele trei previziuni. El argumentează că geografia și structura demografică a Iranului ar face imposibilă o ocupație americană de lungă durată.

Absolvent al Universității Yale, Xueqin Jiang a explicat că liniile de aprovizionare supraîntinse ale națiunii din Orientul Mijlociu, rezistența internă semnificativă și terenul dificil ar transforma rapid eventualele succese inițiale ale armatei americane într-un eșec strategic major.