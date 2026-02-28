„Furia Epică”. Americanii au anunțat numele operațiunii împotriva Iranului. Cum au numit-o israelienii

<1 minut de citit Publicat la 11:22 28 Feb 2026 Modificat la 11:22 28 Feb 2026

Donald Trump a ordonat recent trimiterea unui al doilea portavion în regiune. Foto: Getty Images

Departamentul Apărării al SUA a denumit campania SUA și a Israelului împotriva Iranului „Operation Epic Fury”, în urma loviturilor efectuate sâmbătă dimineață.

„OPERATION EPIC FURY”, a postat Pentagonul pe X, alături de un steag al SUA.

Loviturile de anul trecut împotriva instalațiilor nucleare ale Iranului au fost denumite „Operation Midnight Hammer”.

Israelul a anunțat că numele noii sale operațiuni împotriva Iranului se va numi „Răgetul leului”, potrivit biroului prim-ministrului Netanyahu.

Acest nume vine după ce operațiunea de 12 zile din iunie a fost numită „Ridicarea leului”.

Israelul se pregătește pentru câteva zile de lovituri asupra Iranului și „chiar mai multe, dacă va fi necesar”, a declarat o sursă israeliană pentru CNN.

În mod similar, armata SUA se pregătește, de asemenea, pentru câteva zile de lovituri, au declarat anterior două surse americane, în timp ce președintele Donald Trump a spus că atacurile sunt „masive și în desfășurare”.