Românii pot investi în titluri de stat Fidelis cu dobânzi de până la 7,10%, în perioada 6-13 martie

Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti / FOTO: Getty Images

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis, începând din 6 martie, dobânzile fiind de până la 7,10% la emisiunile în lei şi de până la 6% la cele în euro, a anunţat sâmbătă Ministerul Finanţelor, notează Agerpres.

Programul Fidelis III se va desfăşura în perioada 6-13 martie, iar subscrierile se pot realiza prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti.

Cei care vor să-şi investească economiile în Programul Fidelis, ediţia din martie, vor beneficia, pentru emisiunile în lei, de următoarele dobânzi: 5,90% - pentru scadenţa la 2 ani, 6,90% - scadenţa la 2 ani pentru donatorii de sânge, 6,60% - scadenţa la 4 ani şi 7,10% - scadenţa la 6 ani.

Pentru emisiunile în euro, dobânzile sunt de 3,50% pentru scadenţa la 3 ani, 4,50% pentru scadenţa la 5 ani şi de 6% pentru scadenţa la 10 ani.

„Tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţa la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 octombrie 2025, va avea o dobândă de 6,90%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei”, precizează Ministerul Finanţelor.

Cei care investesc în titlurile de stat Fidelis pot vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobânda aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă. Veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.