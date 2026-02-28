Reacția Rusiei, după atacul SUA și Israel asupra Iranului: „Și-au arătat adevărata față”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate Naţională rus. Sursa foto: Getty Images

Fostul preşedinte rus şi actualul secretar adjunct al Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, a denunţat sâmbătă bombardamentele americane şi israeliene asupra Iranului, spunând că Statele Unite şi-au arătat "adevărata faţă" prin lansarea acestor atacuri, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.



"Luptătorul pentru pace şi-a arătat încă o dată adevărata faţă. Toate negocierile cu Iranul n-au fost decât o operaţiune paravan. Nimeni nu s-a îndoit de acest lucru. Nimeni nu a vrut de fapt să negocieze nimic", a afirmat Medvedev într-un mesaj postat în limba rusă pe contul său de Telegram.



"Întrebarea este cine are mai multă răbdare să aştepte sfârşitul lipsit de glorie al duşmanului. SUA au doar 249 de ani. Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. Să vedem peste 100 de ani", conchide Medvedev.