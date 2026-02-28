Imagini din satelit. Locuința din Teheran a ayatollahul Ali Khamenei a fost distrusă complet în atacul israelian

2 minute de citit Publicat la 13:53 28 Feb 2026 Modificat la 13:53 28 Feb 2026

Locuința din Teheran a ayatollahul Ali Khamenei a fost distrusă complet în atacul israelian. FOTO: X OSINTdefender

Locuința din Teheran a liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost distrusă în întregime în urma atacurilor efectuate în această dimineață de armata israeliană, arată imagini din satelit de la Airbus Defence and Space, obținute de New York Times.

Satellite imagery from Airbus Defence and Space, obtained by the New York Times, shows that Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei’s home in Tehran has been entirely destroyed as a result of strikes this morning by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/tu44p10vZ9 — OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2026

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, nu a apărut în public în zilele dinaintea atacului Israelului şi Statelor Unite în Iran şi nu a fost văzut nici imediat după atac, relatează The Associated Press.

În timpul Războiului de 12 Zile, lansat de Israel în iunie, Ali Khamenei a fost condus într-un loc sigur, departe de complexul său de la Teheran.

Pe de altă parte, preşedintele israelian Isaac Herzog, a salutat sâmbătă operaţiunea israeliano-americană în Iran. Herzog şi-a exprimat speranţa ca operaţiunea israeliano-americană ”să aducă o schimbare istorică şi un viitor mai bun întregului Orient Mijlociu şi întregii lumi”.

Această operaţiune are ca scop neutralizarea „ameninţărilor iminente” reprezentate de regimul iranian, a adăugat preşedintele Statelor Unite, care a afirmat că capacităţile de fabricare a rachetelor balistice ale Teheranului, precum şi marina sa, care reprezintă o ameninţare în special pentru traficul comercial din strâmtoarea Ormuz, vor fi „distruse”.

Agenţiile de presă iraniene au raportat sâmbătă mai multe explozii în Teheran şi coloane de fum negru care se ridică deasupra capitalei, precum şi în împrejurimile acesteia. Potrivit unui oficial iranian, mai multe ministere au fost vizate. Au fost semnalate explozii şi în alte oraşe, printre care Tabriz, Ispahan şi oraşul sfânt Qom.

Potrivit agenţiei de presă iraniene Tasnim, şapte rachete au lovit periferia palatului prezidenţial şi reşedinţa liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Un oficial iranian a declarat pentru Reuters că Ali Khamenei nu se afla la Teheran şi că a fost dus într-un loc sigur.

Israelul nu se concentrează pe „o operațiune de schimbare de regim”, a declarat un oficial militar israelian într-o conferință de presă de sâmbătă, subliniind că Israelul se concentrează pe ținte militare.

„Totuși, persoanele implicate în dirijarea atacurilor, promovarea violenței sau executarea planurilor de distrugere a Israelului pot fi considerate ținte legitime dacă fac parte din mașina de război operațională”, a declarat oficialul militar israelian reporterilor.

„Implicarea conducerii în agresiunea militară poate plasa indivizi în sfera țintelor – dar accentul rămâne pus pe obiectivele militare”, a declarat oficialul.

Anterior, două surse israeliene familiarizate cu operațiunea au declarat pentru CNN că atacurile au vizat personalități iraniene de rang înalt , inclusiv liderul suprem al Iranului, președintele și șeful forțelor armate.