Grindeanu, noi atacuri la Bolojan și USR: Un premier vremelnic care se victimizează. „Uniunea Salvador România” apără privilegiile

2 minute de citit Publicat la 14:43 28 Feb 2026 Modificat la 14:43 28 Feb 2026

Liderii partidelor din Coaliția de guvernare, PNL, PSD, USR, UDMR și minorități. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat sâmbătă noi atacuri la adresa lui Ilie Bolojan și USR, susținând că acesta este „un premier vremelnic” care se victimizează. „Uniunea Salvador România apără privilegiile”, a mai spus liderul social-democrat.

Declarațiile au fost făcute la Forumul Național al PES activist România.

Sorin Grindeanu spune că după atâtea luni de guvernare e cazul „să evaluăm ce a mers bine și ce nu”.

„Această întâlnire are loc într-un context politic în care o declarație de bun-simț a generat reacții disproporționate. Am spus un lucru firesc: că Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă și fără menajamente a participării sale la guvernare.

Acesta nu este un gest de revoltă. Este un gest de responsabilitate.

Este exact ceea ce fac toate partidele socialiste și social-democrate mature din Europa. Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerție. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetățeni.

După mai bine de șase luni de guvernare – în curând nouă luni – este nu doar legitim, ci obligatoriu, să evaluăm ce a mers bine și ce nu.

Pentru că nu vorbim despre guvernarea unui om. Vorbim despre guvernarea României.

Nu avem o obligație față de un premier vremelnic, care se victimizează și cere încredere oarbă.

Noi nu funcționăm pe încredere oarbă. Funcționăm pe responsabilitate.

Iar responsabilitatea noastră este față de români.

Față de românii care muncesc. Față de românii care plătesc taxe.

Față de românii care așteaptă investiții, locuri de muncă, spitale, școli și siguranță economică.

Românii sunt cei care ne-au dat votul. Românii sunt cei care ne-au dat legitimitatea. Și românilor trebuie să le spunem, transparent și cinstit, dacă această guvernare le face viața mai bună sau dacă le cere sacrificii fără rezultate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: „Această analiză va privi și ansamblul guvernării”

Liderul PSD i-a atacat din nou și pe partenerii de Coaliție USR, spunând că „Uniunea Salvați România” a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România.

El a mai adăugat că PSD analizează în continuare dacă iese de la guvernare sau nu.

„Această analiză începe, în mod firesc, cu noi înșine. Cu miniștrii social-democrați. Cu deciziile noastre. Pentru că un partid serios nu caută vinovați în exterior înainte de a-și evalua propriile responsabilități.

Dar această analiză va privi și ansamblul guvernării. Pentru că suntem parte a unei coaliții, iar coaliția presupune responsabilitate comună, nu autoritate unilaterală.

Și, dacă tot vorbim despre responsabilitate, cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie.

USR s-a prezentat ani de zile drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației.

Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice.

Vedem cum „Uniunea Salvați România” a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau.

Aceasta nu este reformă. Aceasta este ipocrizie politică”, a mai adăugat liderul PSD.

Tot sâmbătă, și prim-vicepreședintele PSD și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că „nu putem accepta o direcție care merge pe contrasens cu cea europeană, și aici mă refer la Bolojan”.

„După 8 luni de guvernare, lucrurile nu merg în direcția bună. Și dacă țara nu merge bine, trebuie să schimbi ceva. E ca într-o echipa de fotbal, schimbi antrenorul. Nu tragi cu praștia reforme către populație fără să discuți cu oamenii”, a declarat Victor Negrescu.