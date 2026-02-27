Daniel Băluță: „Diferențele rezultate din noua formulă de calcul a impozitului vor fi restituite”

Daniel Băluță a precizat că autoritățile locale au suficient timp pentru a recalcula impozitele / FOTO: Agerpres

Guvernul a aprobat vineri modificările privind taxele locale, care prevăd reduceri de impozit pentru clădirile vechi. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat vineri seara, la Antena 3 CNN, că diferențele rezultate din noua formulă de calcul vor fi restituite cetățenilor.

„În primul rând, o să încep cu lucrul care îi interesează cel mai mult pe oameni. Cu certitudine, noi, cei de la Sectorul 4, și am convingerea că și ceilalți colegi din București vor returna diferențele de bani vizavi de ceea ce înseamnă noua formulă de calculare a taxelor și impozitelor. Acesta este cel mai important lucru. Al doilea lucru foarte important are legătură cu ceea ce Partidul Social Democrat spune de câteva luni de zile, de lupta de gherilă pe care pur și simplu o ducem pentru instalarea unei stări de normalitate.

Am participat și suntem cotă în această guvernare tocmai din acest motiv, acela de a reuși să corectăm din excesele pe care colegii de coaliție le au.

Drumul acesta este unul foarte greu, foarte anevoios și, după cum ați văzut, și cum și președintele de partid Sorin Grindeanu a declarat că suntem în situația de a fi foarte aproape de momentul în care ne consultăm din nou colegii de partid pentru a vedea dacă mai putem continua sau nu în această modalitate, pentru că e normal să guvernăm pentru oameni și nu împotriva lor”, a explicat primarul Sectorului 4.

Edilul a precizat că autoritățile locale au suficient timp pentru a recalcula impozitele și pentru a stabili nivelul acestora în limitele prevăzute de lege.

„Sunt convins că este suficient de mult timp pentru a face aceste calcule și, mai mult, pentru a stabili în interiorul comunităților care sunt limitele de impozitare. În ceea ce privește locuitorii Sectorului 4 sunt convins că vom avea pragul minim de impozitare.

Pe minim vom merge, asta este o garanție. De ce? Pentru că viața a devenit insuportabilă pentru oameni, grație creșterii TVA, a inflației și a tuturor celorlalte taxe”, a mai explicat acesta.

Daniel Băluță a fost întrebat și despre bugetul pe anul 2026 pentru Primăria Sectorului 4.

„Nu avem niciun fel de estimare pe ceea ce înseamnă bugetul pe anul 2026 încă. Am avut destul de multe discuții cu Ministerul Finanțelor, însă din păcate, până la ora asta nu există niciun fel de estimare. Însă, dincolo de estimări, dincolo de calcule economice, importanți sunt oamenii.

Din acest motiv, indiferent de cum vor sta lucrurile, vom lua o astfel de măsură, menită să îi protejeze pe toți, indiferent că votează sau nu, indiferent din ce partid sunt. Oamenii trebuie protejați de această situație economică deosebită”, a încheiat Daniel Băluță.

În ședința de Guvern de vineri au fost aprobate modificările de taxe locale în forma discutată în coaliție la începutul săptămânii.

Astfel, guvernanții au decis o reducere de impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani şi de 15% pe clădirile cu o vechime între 50 şi 100 de ani.