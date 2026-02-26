Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat

1 minut de citit Publicat la 07:00 26 Feb 2026 Modificat la 07:21 26 Feb 2026

Cei doi au solicitat ajutorul social în 2015 / sursă foto: Getty Images

Doi pensionari din Elveția au primit ajutor social timp de 10 ani, cu toate că dețineau economii de peste un milion de euro. În declarațiile de avere, aceștia au scris că trăiesc dintr-o pensie de 1.419 franci (aproximativ 1.490 de euro) și că dețin puțin peste 70.000 de franci (aproximativ 73.500 de euro) în trei conturi bancare.

Cei doi au solicitat ajutorul social în 2015. În acte, cuplul avea o pensie de aproximativ aproximativ 1.490 de euro și puțin peste 73.500 de euro în trei conturi bancare.

În realitate însă, cei doi dețineau economii de peste un milion de euro, potrivit publicației Blic.

În 2018 și 2021, în timpul a două controale, soții nu au declarat conturile ascunse, iar între timp au mai deschis un alt cont cu 31.500 de euro.

Timp de zece ani, în total, aceștia au primit aproximativ 294.000 de euro din ajutorul social.

Soții s-au autodenunțat

Frauda ar fi putut rămâne nedescoperită dacă cei doi nu ar fi avut mustrări de conștiință. Ei s-au autodenunțat, însă nu au fost iertați.

Judecătorii au decis ca soții să plătească fiecare o amendă de 3.780 de euro, plus 1.050 de euro cheltuieli judiciare.

Totodată, cei doi au fost găsiți vinovați de fraudă profesională, iar instanța le-a aplicat câte o amendă de 15.100 de euro, cu suspendare.