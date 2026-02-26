Două cutremure în România, în ultimele ore. Ce magnitudine au avut și unde s-au produs

<1 minut de citit Publicat la 08:20 26 Feb 2026 Modificat la 08:21 26 Feb 2026

Cutremur în România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur slab s-a produs joi dimineața în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor INFP. Un alt seism a fost înregistrat azi-noapte, puțin după miezul nopții.

Seismul a avut loc la ora 05:37 și a avut magnitudinea de 3.3 pe scara Richter.

Cutremurul s-a produs la adâncimea de 119.9 km, în apropierea următoarelor oraşe: 31km V de Focșani, 61km N de Buzău, 80km E de Sfântu-Gheorghe, 90km SV de Bârlad, 92km E de Brașov, 96km S de Bacău.

Un alt cutremur a fost înregistrat la ora 00:31. A avut magnitudinea de 2.7 și s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul a avut loc la adâncimea de 124.6km, în apropierea următoarelor oraşe: 49km NV de Buzău, 64km SE de Sfântu-Gheorghe, 65km E de Brașov, 65km V de Focșani, 66km NE de Ploiești, 96km NE de Târgoviște.