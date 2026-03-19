Planurile de a construi un tunel sub Stonehenge, prin care să circule maşinile, au fost anulate, după ani în şir de proteste

Planurile de a construi un tunel sub Stonehenge, prin care să circule maşinile, au fost anulate. Foto: Getty Images

Un plan controversat de construire a unui tunel sub situl Stonehenge a fost oficial anulat, după ce s-au cheltuit milioane de dolari pentru proiectul sortit eșecului. Astfel, activiştii de mediu, care au protestat ani în şir împotriva acestui plan, au obţinut o victorie, notează The Guardian.

Activiștii s-au opus propunerilor de a săpa un tunel pentru mașini sub amplasamentul sitului din Patrimoniul Mondial încă de când ideea a fost propusă pentru prima dată în 1994. Acum, Departamentul pentru Transporturi a revocat ordinul de autorizare a dezvoltării pentru un tunel, două intersecții și o șosea de ocolire nordică, susținând că face acest lucru în „circumstanțe excepționale”.

Asta înseamnă că proiectul este oficial abandonat și oricine dorește să îl relanseze în viitor va trebui să înceapă procesul de aprobare a planificării de la zero.

Cât ar fi costat tunelul

Planurile au fost aprobate în 2023, dar guvernul laburist a suspendat proiectul în 2024, după ce a estimat cheltuieli de 1,4 miliarde de lire sterline. Miniștrii au sugerat anul trecut planuri de abrogare a proiectului, iar miercuri revocarea a fost anunțată în sfârșit.

Costurile tunelului, inclusiv cheltuielile de planificare, au ajuns deja la 179,2 milioane de lire sterline. Proiectul a făcut obiectul unor ani de dezbateri, unii locuitori dorind ca tunelul să atenueze problemele traficului, iar alții fiind îngrijorați că ar putea dăuna sitului celui mai faimos monument preistoric din lume.

Președintele interimar al Alianței Stonehenge, Mike Birkin, a salutat vestea. El a spus că zona este un „peisaj întreg plin de monumente preistorice de o valoare incalculabilă”.

El a adăugat: "A fost un plan mereu controversat, având în vedere pagubele enorme pe care le-ar fi cauzat peisajului unic al sitului patrimoniului mondial Stonehenge. Proiectul a fost condamnat de inspectorii de planificare, precum și de experții UNESCO, însă guvernul de la acea vreme a ignorat dovezile".

Grupul de campanie a îndemnat guvernul să utilizeze o parte din bugetul economisit pentru rețelele de transport public din zonă.

Martin Smith, membru al consiliului din Wiltshire, a declarat pentru BBC: „Aceasta este o lovitură uriașă pentru Wiltshire, comunitățile noastre și regiunea sud-vestică extinsă. Nu a existat nicio discuție despre o alternativă viabilă care să reducă aglomerația și să oprească șobolanii care circulă prin satele din Wiltshire.”