Rușii se dau în „Oreșnik”, într-un parc de distracții din Sankt Petersburg

2 minute de citit Publicat la 11:32 07 Iun 2026 Modificat la 11:32 07 Iun 2026

Un parc de distracții din Sankt Petersburg a lansat o atracție care a stârnit controverse. Oamenii se pot distra într-o instalație care se numește „Oreșnik”. FOTO: Profimedia Images

Un parc de distracții din Sankt Petersburg a lansat o atracție care a stârnit controverse. Oamenii se pot distra într-o instalație care se numește „Oreșnik”, la fel ca racheta balistică rusă cu rază medie de acțiune folosită în atacuri asupra Ucrainei.

Noua atracție a fost deschisă în parcul Divo Ostrov și are forma unei rachete. Structura este vopsită în culorile drapelului rus, iar vizitatorii sunt ridicați și coborâți pe un stâlp central, într-o mișcare care imită lansarea și căderea unei rachete.

În imaginile surprinse în parc se observă machete montate deasupra scaunelor, care seamănă cu focoasele unei rachete.

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Detaliul a atras atenția și a alimentat criticile, în contextul în care numele atracției face trimitere directă la un sistem de armament folosit de armata rusă. Atracția din parcul Divo Ostrov a fost descrisă de unii vizitatori ca fiind nepotrivită, mai ales pentru un spațiu destinat familiilor și copiilor.

Reprezentanții parcului promovează instalația ca pe o experiență plină de adrenalină, în care vizitatorii ar urma să simtă emoțiile unor „cosmonauți-exploratori” și senzația unui zbor cu racheta.

Un bilet pentru noua atracție costă 500 de ruble, echivalentul a aproximativ 5,50 euro.

Controversa vine din faptul că Oreșnik nu este doar un nume ales pentru efectul spectaculos, ci este denumirea rachetei rusești cu rază medie de acțiune, despre care Moscova a spus că a fost testată în ultimele luni în războiul din Ucraina.

Potrivit relatărilor din presa internațională, Rusia a lansat această rachetă de mai multe ori asupra Ucrainei, inclusiv în atacuri recente. Una dintre lovituri a vizat zona Bila Țerkva, din regiunea Kiev, la sfârșitul lunii mai.

Președintele rus Vladimir Putin a susținut joi că armata rusă nu folosește aceste rachete în scopuri de luptă, ci le trimite în locuri unde poate observa rezultatele testelor. Declarația sa contrastează însă cu relatările privind atacurile asupra unor zone ucrainene.