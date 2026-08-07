Forest City, „paradisul de vis” de 100 de miliarde de dolari care s-a transformat într-un oraș-fantomă plin de escroci

Kuala Lumpur, Malaezia. sursa foto: Getty

Când poliția a descins luna trecută într-un turn din Forest City – un complex de lux de 100 de miliarde de dolari construit în sudul Malaeziei – nu a găsit locatarii înstăriți promiși în broșuri, ci o presupusă rețea de escrocherii, cu sute de angajați. Este doar una dintre loviturile primite de un proiect care trebuia să fie vitrina ambițiilor globale ale Chinei și care a ajuns un oraș-fantomă, scrie Financial Times.

„A fost o operațiune mult mai amplă decât ne așteptam”, a declarat o persoană implicată în raidul din 15 iulie. „Ne-a luat două zile doar să întocmim actele”.

Descinderea, care amintește de recentele raiduri asupra centrelor de escrocherie din clădiri dărăpănate din zonele mai sărace ale Asiei de Sud-Est, a fost doar una dintr-o lungă serie de lovituri aduse reputației Forest City – un proiect cu capital chinez, coproprietate a regelui Malaysiei și promovat de guvernul de la Kuala Lumpur și de cel al statului Johor.

Proiectul de 100 de miliarde de dolari, situat la extremitatea sudică a statului, la doar un kilometru și jumătate de Singapore, a stârnit noi titluri internaționale nefavorabile o săptămână mai târziu, când autoritățile locale au închis Network School, o comunitate-start-up de co-living fondată în SUA – gest care a provocat furie la Washington.

Sunt numai vești proaste pentru insula artificială promovată drept un „paradis de vis” la lansarea sa, în 2014.

„E o insulă blestemată”, spunea săptămâna trecută un lucrător american din domeniul tehnologiei, mergând pe străzile pustii ale complexului.

Forest City trebuia să fie un far al inițiativei globale de infrastructură „Belt and Road” a Beijingului, o vitrină a puterii economice a Chinei și un instrument de proiectare a influenței sale. Planul era să se construiască un oraș strălucitor, cu 700.000 de locuitori. Dar dificultatea de a atrage rezidenți și criza imobiliară din China au lăsat în urmă puțin mai mult decât un oraș-fantomă de zgârie-nori, slab populat.

Forest City este o asociere în participațiune între dezvoltatorul imobiliar chinez Country Garden și Esplanade Danga 88, o companie privată controlată de sultanul Ibrahim Iskandar – conducătorul pasionat de motociclete al statului Johor, care este rege al Malaeziei în cadrul monarhiei rotative pe cinci ani a țării.

Ansamblul a fost proiectat ca șiruri de zgârie-nori înghesuiți unul lângă altul, alături de un hotel de lux, cu magazine și restaurante de-a lungul unui țărm de patru kilometri. Plantațiile de palmieri din apropiere găzduiesc și un resort de golf de top.

Apartamentele au fost inițial promovate cetățenilor chinezi ca investiții și ca locuințe pentru pensionari și familii tinere dispuse să se mute în zonă. Prețurile porneau de la 780.000 de ringgiți (190.000 de dolari) pentru un apartament cu două camere.

Pentru unii, mutarea s-a dovedit o alegere bună. Maggie Gao a ajuns aici în 2019, împreună cu soțul și fiul ei, venind din Beijing. A renunțat recent la munca la distanță pentru o companie chineză de tehnologie, ca să deschidă o cafenea pe faleză.

„Ritmul vieții este mult mai lent aici decât în orașele chinezești”, a spus Gao. „Totul este bine întreținut. Ne place aici și suntem bucuroși să rămânem”.

Ea a spus însă că mulți vecini care se mutaseră tot din China au sfârșit prin a se întoarce în timpul pandemiei de Covid-19 și nu și-au mai putut vinde locuințele. Celor care nu au mai reușit să plătească ratele la credit li s-au confiscat apartamentele.

Cu China încă blocată în criza imobiliară, dezvoltatorul Country Garden, împovărat de datorii, nu a mai putut acorda prioritate celui mai mare proiect al său din străinătate. Designul inițial prevedea un complex întins pe patru insule, dar nici măcar prima nu a fost finalizată.

În ultimii ani, guvernele Malaeziei și ale statului Johor au încercat să încurajeze companiile să se mute în zonă, lăudând conectivitatea digitală și oferind lucrătorilor străini rezidență în regim accelerat și cote de impozitare reduse.

Forest City a fost prezentată cu surle și trâmbițe drept un centru pentru family offices și companii fintech, ca parte a unei zone economice speciale care leagă Johorul de Singapore și care a fost lansată anul trecut.

Dar astfel de stimulente și facilități par să fi atras nou-veniți nedoriți.

Poliția din Johor a declarat că raidurile asupra a doi operatori distincți de escrocherii, luna trecută – inclusiv cel asupra a 27 de apartamente pe cinci etaje ale unui turn rezidențial din Forest City și un altul asupra a cinci vile – au dus la arestarea a 335 de persoane, printre care 309 cetățeni chinezi, 19 indonezieni, patru cetățeni din Myanmar și trei malaysieni. Operațiunile implicau presupuse fraude cu investiții, criptomonede și înșelătorii sentimentale. Astfel de activități sunt un subiect sensibil pentru vecinul Singapore, ai cărui cetățeni s-au dovedit deosebit de vulnerabili la escrocherii.

În turnul rezidențial, poliția a descoperit un magazin dedicat, care vindea supe instant pentru lucrătorii cărora li se interzisese să părăsească incinta, potrivit persoanei implicate în raid. Au mai găsit unități de aer condiționat neconectate și mobilier nou.

„Părea că funcționau de mai puțin de o lună”, a spus persoana respectivă, adăugând că cei implicați erau, probabil, infractori care fugiseră din centrele închise de poliție în alte părți ale Asiei de Sud-Est. „Este doar un efect de propagare”.

Country Garden, Esplanade Danga 88 și guvernul din Johor nu au răspuns solicitărilor de a comenta. Poliția din Johor a refuzat să facă alte declarații în afara comunicatelor publice privind raidurile. Persoanele arestate nu au putut fi contactate.

Nimic nu sugerează existența unei criminalități organizate la Network School, comunitatea-start-up de co-living, acum închisă, fondată la Forest City de antreprenorul american din tehnologie Balaji Srinivasan.

Srinivasan, fost director de tehnologie la platforma de criptomonede Coinbase, a lansat Network School în 2024, cu intenția de a crea o „comunitate de avangardă a tehno-optimiștilor”.

Sute de nomazi digitali din întreaga lume s-au mutat în complex, atrași de oferta de cazare, mese și spațiu de lucru – dar și de beneficii precum ateliere de programare, lecții de limbi străine și programe de wellness – cu pachete care porneau de la 1.500 de dolari pe lună.

Comunitatea s-a destrămat însă spectaculos luna trecută, în urma unor acuzații apărute online potrivit cărora printre membrii săi s-ar fi numărat și cetățeni israelieni. Malaezia, care are legături strânse cu Palestina, nu recunoaște Israelul și nu permite intrarea în țară a posesorilor de pașapoarte israeliene fără o aprobare specială.

Autoritățile malaeziene au investigat Network School și au dispus ulterior încetarea activității acesteia, invocând încălcări ale condițiilor de licențiere, mai degrabă decât probleme legate de imigrație. Dar declarațiile prim-ministrului Anwar Ibrahim, potrivit cărora orice israelian găsit acolo va fi deportat, au determinat Departamentul de Stat al SUA să convoace ambasadorul Malaysiei și au stârnit reacții de furie din partea unor membri ai Congresului american.

Srinivasan – care a negat că membrii Network School ar fi încălcat regulile de imigrație – a anunțat că organizația va deschide un nou centru în Kazahstan.

Până săptămâna trecută, însemnele Network School de la Marina Hotel din Forest City, sediul comunității, fuseseră îndepărtate în grabă, iar cafeneaua din hol, care îi purta numele, fusese rebranduită.

Deși cei mai mulți dintre membrii Network School plecaseră, câțiva încă se învârteau prin holul și sala de sport ale hotelului.

Un lucrător venezuelean din domeniul tehnologiei a spus că ajunsese la Forest City cu două săptămâni mai devreme, ca să vadă cum e comunitatea.

„E mare păcat ce s-a întâmplat, dar nu m-a descurajat în privința acestui loc”, a spus el. „Aș lua serios în calcul să vin aici ca să pun pe picioare o afacere. Sunt facilități excelente și e foarte liniște – un mediu bun pentru muncă”.