Orașul fantomă de 100 de miliarde de dolari. De ce locuiesc doar câteva suflete în Forest City, orașul ridicat pentru 700.000 de oameni

2 minute de citit Publicat la 16:40 05 Noi 2025 Modificat la 17:06 05 Noi 2025

Forest City avea în 2023 doar 9.000 de locuitori FOTO: Profimedia Images

Forest City e unul dintre cele mai ambițioase și mai controversate proiecte imobiliare din lume. Situat în Malaezia, în sudul statului Johor, chiar lângă Singapore, a costat 100 de miliarde de dolari și a fost construit pe patru insule artificiale.

Visul chinezesc care a devenit coșmar

Lansat în 2016 de chinezii de la Country Garden (60%) și statul Johor (40%), Forest City promitea 700.000 de locuitori într-un „eco-city” futurist: blocuri cu pereți verzi, plaje private, teren de golf, parc acvatic și zero mașini. Dar în 2023 doar 9.000 de oameni locuiau aici, mall-uri erau pustii, iar plajele goale erau pline de urme de crocodili.

Cauzele eșecului Forest City

Criza imobiliară din China și declinul companiei chineze Country Garden a fost principalul motiv pentru care Forest City nu a fost finalizat sută la sută și astfel nu a devenit orașul promis.

De asemenea, restricțiile de vize impuse de fostul premier Mahathir în 2018 a tăiat elanul investitorilor. Acesta a spus: „Nu vrem oraș pentru străini”. Bineînțeles, au contat foarte mult izolarea geografică și efectele COVID.

Malaezienii nu au fost atrași de Forest City, pentru că prețurile apartamentelor sunt prea mari pentru ei, pornind de la la 170.000 dolari.

Dar turiștii încep să fie atrași de Forest City, mai ales că prețurile practicate aici sunt foarte reduse. Sunt câteva hoteluri și restaurante care funcționează, cu tarife mult mai scăzute decât în Singapore, aflat extrem de aproape. De altfel, orașul este promovat drept „Singapore Low-cost”.

Renașterea ca Zonă Financiară Specială

În 2025, Guvernul Malaeziei a decis să salveze proiectul cu o strategie radicală. Astfel, vrea să transforme Forest City într-un paradis fiscal cu duty-free.

Guvernul a anunțat o taxă 0% pe profit timp de 20 de ani pentru family offices (entități financiare sau companii specializate care gestionează afacerile financiare și patrimoniul unei familii sau a unui grup restrâns de persoane înstărite), cu active de minimum 30 milioane ringgit malaezieni (31.000.000 de lei), potrivit Made in Malaysia.

De asemenea, s-au anunțat impozite de 0–5% pentru companii fintech, AI, blockchain, dar și duty-free la alcool, ciocolată, parfumuri, pe prima insulă care este accesibilă cu mașina din Johor.

Este de așteptat ca noile măsuri să atragă investitori și astfel orașul să fie salvat de la ruină.