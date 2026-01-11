Fost șef în cadrul DEA: Înlăturarea lui Maduro nu va avea niciun efect asupra traficului de stupefiante în SUA. Aici e vorba de petrol

Nicolas Maduro, portretizat în instanță, în schițe publicate de presa americană, și în fotografia distribuită de Donald Trump pe Truth social în ziua capturării sale. Fostul președinte este încarcerat la New York. Foto: Profimedia Images, Getty Images

Liderul venezuelean Nicolàs Maduro, care se află în arest într-o închisoare din Brooklyn împreună cu soția sa, Cilia Flores, va sustine în faţa judecătorilor că are imunitate, în calitate de șef de stat.

Acest argument a fost deja folosit deja în instanță de avocatul său, la audierea de luni.

Pe de altă parte, Statele Unite vor susține, probabil, că nu îl recunosc pe Maduro ca lider legitim al Venezuelei şi că realegerea sa a fost frauduloasă.

Aceste două poziții se vor confrunta în fața magistraților, în martie.

Despre confruntarea din instanță, dar şi despre modul în care Maduro a fost capturat şi ce înseamnă asta pentru traficul de droguri din America Latină către Statele Unite, în interviul următor cu Mike Vigil, fostul șef al operațiunilor internaționale ale Agenției Antidrog din Statele Unite.

Fost șef în cadrul Agenției Antidrog din SUA: "De la trafic de droguri, narațiunea americană a ajuns la petrol"

Ana Maria Roman: "Arestarea lui Nicolás Maduro a fost descrisă ca o operațiune susținută de armata SUA. Cât de neobișnuită este o astfel de operațiune împotriva unui fost șef de stat?"

Mike Vigil: "Ei bine, este foarte neobișnuită. Iar administrația Trump a declarat că a fost mai degrabă o operațiune de poliție, decât una militară, ceea ce nu este adevărat. Pentru că armata SUA a folosit aproximativ 150 de elicoptere de atac și aeronave militare pentru a ataca nu doar capitala Caracas, ci și Aragua, Guayana și Miranda.

Așadar, a fost un atac de amploare. Singurul alt președinte sau lider (capturat astfel de SUA) a fost Manuel Noriega, care a fost reținut în 1989.

El nu era președinte, dar era șeful statului Panama."

Ana Maria Roman: "Domnule Vigil, din punct de vedere juridic, de ce a fost acest lucru atât de important? Și, de asemenea, dintr-o perspectivă strategică, de ce a fost atât de important pentru SUA să-l aducă pe Maduro să fie judecat pe teritoriul american?"

Mike Vigil: "Ei bine, iată problema. Donald Trump a declarat că obiectivul a fost combaterea drogurilor ilegale care vin din America de Sud.

Ulterior, narațiunea s-a transformat în schimbare de regim, cu alte cuvinte, schimbarea guvernului Maduro. Iar apoi, dintr-odată, s-a transformat în preluarea controlului asupra petrolului Venezuelei, pentru că Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume, mult mai mari decât cele ale Arabiei Saudite.

Deci au avut loc foarte multe lucruri aici. Nu spun că Maduro a fost un tip bun."

Fost șef în cadrul Agenției Antidrog din SUA: "Capturarea lui Maduro nu va avea niciun impact asupra traficului de droguri"

Ana Maria Roman: "Credeți că a fost o decizie greșită a președintelui Donald Trump să-l aducă pe Maduro în Statele Unite?"

Mike Vigil: "A fost, Ana, pentru că există și alte mijloace de a-l captura pe Nicolás Maduro."

Ana Maria Roman: "În același timp, domnule Vigil, foștii dumneavoastră colegi din DEA îl acuză pe Nicolás Maduro de narcotrafic."

Mike Vigil: "Fără îndoială, Nicolás Maduro este un dictator brutal. A încălcat drepturile omului. S-a implicat în traficul de droguri.

Dar asta nu înseamnă că Statele Unite pot încălca legile interne, că pot încălca Carta Națiunilor Unite, pentru a ataca o altă țară ca să-l scoată pe Maduro de acolo.

Iar capturarea lui Nicolás Maduro nu va avea niciun impact asupra traficului de droguri.

În al doilea rând, Donald Trump a lăsat regimul Maduro intact. A lăsat-o ca președinte interimar al Venezuelei pe Delcy Rodriguez, care a fost vicepreședinte sub Nicolás Maduro din 2018.

De asemenea, i-a lăsat pe alți indivizi acuzați de trafic de droguri, precum Diosdado Cabello, ministrul de Interne, şi pe Vladimir Padrino López, secretarul Apărării din Venezuela.

Așadar, este ca și cum ai scoate o celulă canceroasă, dar ai lăsa întreaga tumoră intactă în acest corp, care este Venezuela."

Fost șef în cadrul Agenției Antidrog din SUA: "Acuzațiile lui Maduro îi pot aduce condamnarea pe viață"

Ana Maria Roman: "Domnule Vigil, o ultimă întrebare. Care credeți că va fi viitorul lui Nicolás Maduro, acum că este arestat în Statele Unite?"

Mike Vigil: "Maduro a fost acuzat de narco-terorism, la fel ca și soția sa, Celia, care a fost prima doamnă a Venezuelei. Au fost acuzați de conspirație pentru importul de cocaină, de deținere de arme de foc și de conspirație pentru deținerea de arme de foc.

Așadar, sunt patru capete de acuzare. Dacă Maduro și soția sa sunt condamnați, se vor confrunta cu posibilitatea unei pedepse cu închisoarea pe viață.

În audierea inițială, în care Maduro și soția sa au fost prezentați în fața judecătorului Hallerstein, în Districtul de Sud al statului New York, Nicolás Maduro a declarat deja în instanță că este prizonier de război și că a fost președintele Venezuelei.

Acestea vor fi argumentele juridice folosite de avocații apărării - că era președinte în funcție (la momentul capturării sale). El a devenit președinte al Venezuelei în 2013, când Hugo Chávez a murit. Acestea vor fi argumentele.

Va trebui să așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile. Procesul, probabil, nu va începe timp de câteva luni, deoarece următoarea etapă este procedura prin care guvernul SUA trebuie să furnizeze avocaților apărării toate dovezile pe care le are, pentru ca aceștia să poată pregăti o strategie adecvată pentru Maduro și soția sa."