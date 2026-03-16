Ilie Bolojan: România va plăti în 2026 dobânzi de 60 miliarde lei, cât investițiile locale pe 5 ani

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică la Digi 24 că România va plăti în 2026 aproximativ 60 de miliarde de lei doar dobânzi la datoria publică, Potrivit premierului, această sumă echivalează cu întregul program de investiții al autorităților locale pentru cinci ani.

“Doar anul acesta dobânzile care sunt prinse în buget sunt de aproximativ 60 de miliarde de lei. Orice propunere de cheltuială suplimentară nu este acoperită din neant. Dacă nu avem venituri pentru ea, o acoperim din împrumuturi”, a spus premierul.

Despre amendamentele care ar putea fi depuse la buget în parlament, Ilie Bolojan a avertizat că actuala criză din Orinetul Mijlociu adaugă o presiune în plus în ceea ce privește dobânzile pe care trebuie să le plătească România:

“Cu siguranță în Parlament vor fi depuse amendamente, pentru că în fiecare an parlamentare depun amendamente partidele politice, grupurile parlamentare și de fiecare dată o bună parte din amendamente au trecut și deci întotdeauna se adaugă o notă de plată suplimentară în timpul dezbaterilor parlamentare.

Acum, problema noastră este că acest buget a fost creionat într-o perioadă în care nu aveam un război în Orientul Mijlociu și practic datorită acestui război avem niște fenomene pe care nu le putem evita, care înseamnă o creștere a prețurilor la combustibil, înseamnă o creștere a dobânzilor, turbulențe pe piața dobânzilor, ceea ce poate să antreneze o creștere a inflației față de cea estimată, poate cu jumătate de procent, poate cu un procent, depinde cât va dura asta. Pot să fie anumite turbulențe pe datele de împrumut, pe dobânzile la care se împrumută România, de exemplu, ceea ce înseamnă niște costuri suplimentare, dacă lucrurile nu se liniștesc într-un termen rezonabil, ceea ce înseamnă că orice propunere de cheltuială suplimentară trebuie tratată cu prudență, pentru că e posibil ca datele de perspectivă care au fost luate în calcul să fie influențate de aceste noi realități pe care le avem de două săptămâni în piață”, a explicat Ilie Bolojan.