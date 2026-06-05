Nicușor Dan: Scopul nu a fost să creștem salariile pentru toată lumea. Până în 30 iunie este puțin probabil să treacă legea salarizării

Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

Legea salarizării nu va trece de Parlament până pe 30 iunie, crede președintele Nicușor Dan, care mizează pe o sesiune extraordinară pentru a salva atât legea, cât și angajamentele față de PNRR. În același timp, șeful statului mai susține că legea nu și-a propus creșteri salariale pentru toți bugetarii, ci unificarea într-un singur act normativ a sporurilor acordate de-a lungul anilor prin influență politică.

„Sunt mai multe paliere de discuții aici, pe legea salarizării. În primul rând, discuția continuă, adică acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o propunere comună de lege sau, în fine, o formă comună a legii, acesta funcționează. Pe de altă parte, și vreau să o spun cu responsabilitate, în spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu acesta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem o dată pentru totdeauna acele sporuri și diverse acte normative care, prin influență politică, în ani de zile s-au acordat pe diferite categorii, să le ducem toate într-o – așa cum îi spune – lege a salarizării unitare. Prin aceasta, o parte din categoriile bugetare să rămână, cumva, la echivalentul a ceea ce au deja, adică nimeni să nu piardă, iar categoriile care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin”, a declarat Nicușor Dan.

„Dar scopul legii salarizării nu a fost să creștem salariile pentru toată lumea. Bineînțeles că sunt o grămadă de discuții tehnice pe sporuri care devin salarii. Sper să ajungem, într-un mod structurat, să rezolvăm toate aceste probleme tehnice în două luni și jumătate, cât mai avem”, a adăugat șeful statului.

Sesiune extraordinară pentru PNRR

Întrebat dacă legea poate trece de Parlament până la sfârșitul sesiunii, pe 30 iunie, Nicușor Dan a a anunțat că mizează pe o sesiune extraordinară.

„Eu îmi doresc. Până în 30 iunie este puțin probabil să treacă. Eu însă, pentru PNRR, sunt convins că Parlamentul are disponibilitatea de a face o sesiune extraordinară. Eu îmi doresc ca această lege să treacă, dar într-o formă pe care să o agreăm cu toții”, mai spune el.