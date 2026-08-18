O țară va da fiecărui cetățean ajutoare de 10.000 de dolari, după ce Inteligența Artificială i-a adus o creștere spectaculoasă

1 minut de citit Publicat la 09:09 18 Aug 2026 Modificat la 09:12 18 Aug 2026

Taiwanul va da bani cetățenilor săi, ca urmare a creșterii economice pe seama Inteligenței Artificiale. Foto: Getty Images

Un plan conform căruia fiecare cetățean va primi, anul viitor, un ajutor universal în numerar, ca urmare a expansiunii Inteligenței Artificiale, a fost anunțat de președintele Taiwanului, Lai Ching-te, relatează marți Agerpres, care citează EFE.

Conform sursei citate, ajutorul este în valoare de de 10.000 de dolari noi taiwanezi, echivalentul a aproximativ aproximativ 314 dolari americani.

El vine să reflecte creșterea economică puternică a autonomiei insulare, impulsionată de boomul AI.

Președintele a făcut propunerea luni, la finalul unei ședințe privind bugetul pentru 2027, ale cărui detalii vor fi dezvăluite joia viitoare și care va necesita aprobarea Parlamentului pentru a fi adoptat.

Lai a precizat că proiectul va include o creștere a cheltuielilor cu 235,7 miliarde de dolari taiwanezi (7,407 miliarde de dolari americani) pentru o "distribuție universală în numerar" în valoare de 10.000 de dolari taiwanezi pentru fiecare persoană, astfel încât "dividendul AI să fie împărțit la întreaga populație".

Taiwanul lasă fiecare cetățean să decidă ce face cu banii din ajutorul universal

"Modul în care fiecare persoană și familie utilizează acești 10.000 de dolari taiwanezi depinde de fiecare: pot fi folosiți pentru a plăti educația copiilor, a îngriji persoanele în vârstă, a ușura poverile familiale sau pentru a crește consumul și a sprijini afacerile locale", a precizat Lai Ching-te.

Liderul taiwanez a subliniat că, odată ce această plată va fi încorporată, bugetul pe 2027 va menține un echilibru între venituri și cheltuieli, fără a crește datoria netă.

De asemenea, el a subliniat că economia locală este așteptată să crească cu 11,05% în 2026, conform previziunilor oficiale, ceea ce ar reprezenta cea mai bună performanță din ultimii 39 de ani.

Taiwanul a mai distribuit ajutoare universale

Taiwanul, țara unde își are sediul cel mai mare producător mondial de semiconductori avansați (TSMC) și cel mai mare producător de produse electronice și servere AI (Foxconn), este printre țările care au beneficiat cel mai mult de boom-ul Inteligenței Artificiale.

În prima jumătate a acestui an, exporturile Taiwanului de componente și dispozitive tehnologice au crescut cu peste 47% față de perioada similară a anului precedent.

Insula a distribuit deja ajutoare similare - 10.000 de dolari noi taiwanezi, în numerar - anul trecut, ca parte a unui buget special ce viza, în parte, atenuarea impactului tarifelor vamale americane și a inflației.

Atunci, cetățenii taiwanezi, rezidenții permanenți străini și soții străini cu permise de ședere ai cetățenilor taiwanezi au fost considerați eligibili pentru a beneficia de ajutoare.