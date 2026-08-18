Diana Buzoianu spune că Dominic Fritz trebuie să rămână președintele USR și după ce își va pierde mandatul de primar

Președintele USR, Dominic Fritz. Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a spus marți că „Dominic Fritz trebuie să rămână în continuare președintele USR”. „Eu voi vota pentru reconfirmarea rolului de președinte pentru Fritz, pentru că mesajul nu poate să fie că, în fața unui abuz, facem un pas în spate”, a spus ea, la Antena 3 CNN.

„Vom avea mâine un comitet politic la care eu voi vota pentru reconfirmarea rolului de președinte pentru Dominic Fritz, pentru că mesajul nu poate să fie că, în fața unui abuz, facem un pas în spate. În fața unui abuz trebuie să ne luptăm pentru protejarea drepturilor fundamentale ale tuturor.

Eu voi vota 100% mâine, ăsta e votul. Dominic Fritz trebuie să rămână în continuare președintele USR, pentru că este un abuz fără limite ce se întâmplă în momentul de față. S-a suspendat cu totul Constituția țării, noi nu putem să spunem la acest atac atât de brutal că este în regul și să mergem mai departe”, a spus Buzoianu.

Curtea Constituţională a României a decis, luni, că „amendamentul Fritz” din Legea ANI este constituțional. Acesta presupune încetarea de drept a funcției/demnitații publice la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitv în conflict de interese.

USR a atacat la Curtea Constituțională a României (CCR) Legea ANI, la o zi după ce aceasta a fost adoptată de Parlament cu amendamentul „Fritz”, depus de PSD, și amendamentul AUR privind averile partenerelor demnitarilor.

Peste 120 de persoane sunt vizate de acest amendament.

Marți, Președintele Nicușor Dan a spus că nu este convins de decizia Curții Constituționale privind Legea integrității și așteaptă motivarea judecătorilor.

Și Ilie Bolojan a criticat decizia privind „amendamentul Fritz”, spunând că schimbarea regulilor pentru un caz concret poate transforma legea într-un instrument de „vendetă politică” și poate expune România unui nou risc de condamnare la CEDO.

El a cerut, la rândul său, publicarea rapidă a motivării CCR, astfel încât Parlamentul să poată modifica legea înainte de termenul de 31 august, important pentru jalonul din PNRR.