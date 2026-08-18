Ce dezvăluie tranzacția de 500 de miliarde de dolari dintre Nvidia și Wall Street despre boomul AI

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia. sursa foto: Getty

Nvidia și șase dintre cele mai mari firme de investiții din lume au anunțat săptămâna trecută planuri de a direcționa peste 433 de miliarde de euro către infrastructura AI, un aranjament conceput astfel încât companiile de tehnologie să poată construi centre de date fără să încarce costurile în propriile bilanțuri, scrie Euronews.

Nvidia a recrutat Wall Street-ul ca să-și finanțeze propriii clienți.

Producătorul american de cipuri a anunțat săptămâna trecută că a semnat memorandumuri de înțelegere cu cei mai mari administratori de active de pe Wall Street – printre care Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs și KKR – pentru a strânge peste jumătate de trilion de dolari pe care companiile de AI să îi poată împrumuta, bani care vor cumpăra cipurile Nvidia și vor construi serverele pe care acestea rulează.

Cele șase firme vor înființa ceea ce Nvidia numește „platforme de finanțare a capacității de calcul”, atrăgând bani instituționali, fonduri de asigurări și credit privat. Cei care se împrumută pot folosi fondurile pentru cipuri, dar și pentru servere, echipamente de rețea, clădiri și alimentare cu energie.

Nvidia are opțiunea de a garanta până la un sfert din orice tranzacție, ceea ce reduce dobânda plătită de clienții săi, lăsând în același timp cea mai mare parte a riscului de credit în sarcina creditorilor.

Directorul general Jensen Huang a spus că s-a adresat doar acestor șase companii și că niciuna nu a refuzat.

Tocmai acesta este scopul: menținerea acestor cheltuieli în afara propriilor evidențe contabile. Iar faptul că o astfel de structură este necesară le spune investitorilor multe despre unde se află acum constrângerile din boomul AI.

Această inginerie financiară se sprijină pe o singură reîncadrare. Unitățile de procesare grafică (GPU-urile) au fost întotdeauna tratate drept echipamente care își pierd rapid valoarea, depășite de fiecare dată când apare o generație mai rapidă.

Nvidia le cere practic creditorilor să le trateze, în schimb, ca pe o infrastructură de lungă durată, mai apropiată de o autostradă cu taxă sau de o centrală electrică, împotriva căreia se pot face împrumuturi ani la rând.

„Acestea sunt acum active generatoare de venituri”, a precizat Huang, descriindu-le drept productive, durabile și transferabile de la un client la altul.

De ce banii trebuiau să vină din altă parte

Momentul reflectă o presiune care s-a acumulat pe tot parcursul anului.

Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta și alți hyperscaleri, ale căror platforme cloud găzduiesc cea mai mare parte a volumelor de muncă AI din lume, au estimat împreună cheltuieli de capital de aproximativ 720-745 de miliarde de dolari (624-646 mld. euro) în 2026, o creștere de circa 77% față de anul trecut.

Cheltuielile pe care analiștii se așteaptă ca hyperscalerii să le facă doar în 2027 s-au mai mult decât dublat în decurs de un an, de la un consens de 480 de miliarde de dolari (416 mld. euro) în august 2025 la 1,08 trilioane de dolari (943 mld. euro) luna aceasta, o creștere de aproximativ 127%, potrivit Bank of America.

Tiparul s-a repetat la fiecare etapă.

Analiștii care considerau deja nesustenabile investițiile de anul trecut i-au văzut apoi pe hyperscaleri estimând sume mai mari la începutul lui 2026, revizuind aceste cifre din nou în sus pe parcursul anului și prevăzând sume și mai mari pentru anul viitor și pentru 2028.

Moody's a avertizat că cheltuielile de această amploare erodează fluxul de numerar liber și împing grupurile tech spre împrumuturi tot mai mari. Alphabet a raportat un flux de numerar liber negativ de 5,9 miliarde de dolari (5,1 mld. euro) într-un trimestru în care a cheltuit 44,9 miliarde de dolari (38,9 mld. euro) pe proiecte.

Aceasta este presiunea pe care o ușurează structura tranzacției dintre Nvidia și Wall Street.

Datoria contractată prin aceste „platforme de finanțare a capacității de calcul” rămâne la nivelul vehiculelor de finanțare, nu în conturile proprii ale hyperscalerilor, și beneficiază totodată de garanția Nvidia, ceea ce protejează ratingurile de credit și lasă loc pentru împrumuturi obișnuite în altă parte.

Pentru operatorii mai mici, efectul este și mai mare, întrucât companii precum CoreWeave și Nebius, care nu au ratinguri de tip investment-grade și plătesc scump pentru credit, obțin acces la capital în condiții rezervate anterior giganților.

Cum a interpretat piața această tranzacție

Reacția a fost mai ambivalentă decât sugerează cifra din titlu și a venit la câteva săptămâni după un val de vânzări în iulie, provocat de îndoielile privind capacitatea investițiilor în AI de a se rentabiliza.

În esență, investitorii în acțiuni au văzut cum se deblochează un blocaj, în timp ce investitorii în credit au văzut altceva: costul asigurării propriei datorii a Nvidia împotriva riscului de neplată a crescut după anunț și s-a dublat aproximativ de la finalul lunii mai.

Îndoielile lor se concentrează pe reîncadrarea menționată anterior.

„Cipurile se depreciază rapid și își pierd valoarea în momentul în care apare o generație mai nouă”, a avertizat Nigel Green, de la firma de consultanță financiară deVere Group, subliniind că împrumuturile garantate cu ele funcționează doar dacă garanția își păstrează valoarea.

Criticii mai atrag atenția și asupra faptului că Nvidia contribuie la finanțarea achizițiilor propriilor produse, adâncind circularitatea care îngrijorează deja sectorul.

David Solomon, directorul general al Goldman Sachs, a numit acest lucru „un moment de cotitură al unui ciclu istoric de investiții în AI”.

Dacă se va dovedi într-adevăr un moment de cotitură în direcția la care se referă Solomon depinde de o întrebare la care nimeni nu poate răspunde încă: cât va valora un GPU actual peste cinci ani?