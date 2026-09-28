Patronul Dristor Kebap, arestat în Turcia, acuzat că e șef într-o grupare criminală: Ar fi pus studenți români să care valize cu valută

4 minute de citit Publicat la 12:20 28 Sep 2026 Modificat la 12:20 28 Sep 2026

Restaurant Dristor Doner Kebap în București. Sursa foto: Dristor Doner Kebap & Măcelăria Dristor via Facebook

Ahmet Uğur Pakcan, unul dintre patronii lanțului de șaormerii Dristor Doner Kebap din București, se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv în Turcia într-un dosar coordonat de Parchetul General din Ankara.

Ancheta vizează o presupusă organizație infracțională condusă de Alihan Kuriş și cercetează, printre altele, acuzații de constituire și conducere a unei organizații criminale, fraudă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea unor bunuri provenite din infracțiuni.

Este important de precizat că acuzațiile individuale împotriva lui Pakcan nu au fost prezentate integral în comunicarea publică a autorităților. Rolul său în presupusa rețea din România apare în special în declarația unui martor din dosar, relatată de presa turcă.

Cine este Ahmet Uğur Pakcan și ce legătură are cu Dristor

Numele lui Ahmet Uğur Pakcan apare în România în legătură cu afacerile Dristor Döner Kebap și cu mai multe case de schimb valutar care poartă numele Dristor.

Potrivit declarației martorului G.K., prezentată de Daily Sabah, Pakcan ar fi fost reprezentantul presupusei organizații în România și una dintre persoanele care coordonau activitățile acesteia în Balcani. Martorul susține că Pakcan ar fi gestionat o rețea financiară prin intermediul unor afaceri precum Dristor Döner și casele de schimb valutar Dristor din București.

Nu există, însă, până în acest moment, o hotărâre judecătorească prin care aceste acuzații să fi fost stabilite ca fapte.

Ce susține martorul despre studenții din București

Una dintre cele mai importante informații apărute în dosar este legată de un cămin studențesc din București.

G.K., un martor care a dat declarații anchetatorilor din Ankara, susține că Pakcan era responsabil pentru un cămin studențesc asociat presupusei organizații și că acesta ar fi fost folosit și în circuitul financiar investigat.

Potrivit declarației, studenții cazați acolo ar fi fost trimiși în Turcia în perioada vacanțelor. La Istanbul, aceștia ar fi fost direcționați către un avocat identificat prin inițialele M.A., despre care martorul susține că avea legături cu gruparea.

În bagajele studenților ar fi fost introduse apoi sume importante în dolari, euro și lire sterline.

Tinerilor li s-ar fi spus să nu deschidă valizele până când ajungeau în România. La București, banii ar fi fost preluați de alte persoane și introduși în circuitul financiar al presupusei organizații, potrivit declarației martorului.

Ancheta vizează o presupusă organizație condusă de Alihan Kuriş. Fondatorul Dristor Kebap ar fi mâna lui dreaptă

Ancheta de la Ankara îl vizează pe Alihan Kuriş, prezentat de autorități și presa turcă drept liderul presupusei organizații cercetate.

La 16 august, dintre cei 38 de suspecți aflați în procedură, instanța a dispus arestarea preventivă a 32, printre aceștia aflându-se și Ahmet Uğur Pakcan, cel presupus a fi mâna dreaptă a liderului Alihan Kuriş.

Ceilalți șase au primit măsuri de control judiciar sub forma arestului la domiciliu.

Ancheta este una de natură financiară și urmărește inclusiv presupuse operațiuni de spălare a banilor și folosirea unor structuri comerciale pentru activitățile grupului.

200 de kilograme de aur, găsite în timpul anchetei

Într-o altă etapă a investigației, autoritățile turce au anunțat descoperirea a 200 de kilograme de lingouri de aur, găsite la o adresă verificată în cadrul căutărilor legate de Hilmi Tuna Kuriş, fratele lui Alihan Kuriş, care era dat în urmărire.

Potrivit Anadolu Ajansı, aurul avea o proveniență care urma să fie stabilită în cadrul anchetei. Presa turcă a relatat că valoarea acestuia era estimată la aproximativ 1,34 miliarde de lire turcești la momentul operațiunii.

Anchetatorii au descoperit și o rețea de comunicare închisă

O altă componentă a dosarului este reprezentată de sistemul de comunicare denumit Glooper.

Potrivit informațiilor prezentate de Daily Sabah, anchetatorii au descoperit o platformă de comunicare închisă, despre care susțin că era utilizată de aproximativ 3.300 de persoane din structura de conducere a organizației investigate.

Sistemul nu era disponibil în magazinele obișnuite de aplicații și ar fi fost protejat printr-un mecanism de autentificare în trei etape.

Anchetatorii susțin că platforma era folosită pentru comunicare, administrarea unor informații despre cămine și personal, precum și pentru transmiterea unor instrucțiuni și informații financiare.

Daily Sabah notează că autoritățile au făcut comparații cu aplicația ByLock, dar nu au stabilit că Glooper și ByLock folosesc aceeași infrastructură tehnică.

Ce alte acuzații apar în declarația martorului

Declarația lui G.K. conține și alte afirmații despre activitatea presupusei organizații.

Martorul a susținut că Pakcan și Kuriş ar fi avut întâlniri într-un complex de vile din provincia Bolu, pe care l-a descris drept unul dintre punctele de coordonare ale grupării. Tot el a afirmat că acolo ar fi fost depozitați bani proveniți din activități ilegale.

G.K. a mai susținut că Pakcan ar fi participat la funeraliile lui Fetullah Gülen la ordinul lui Kuriş și că deplasarea ar putea fi verificată prin evidențele călătoriilor internaționale.

Și aceste informații sunt, în acest moment, afirmații cuprinse în declarația martorului, nu fapte stabilite printr-o sentință.

Ce spun autoritățile turce despre dosar

Comunicatul Parchetului General din Ankara, citat de Anadolu Ajansı, confirmă partea procedurală esențială: 38 de suspecți au fost reținuți în cadrul anchetei, iar 32 au fost ulterior arestați preventiv, printre ei aflându-se Alihan Kuriş și Ahmet Uğur Pakcan.

Dintre cei 38, șase persoane au fost plasate în arest la domiciliu. Ancheta continuă, iar autoritățile turce verifică în continuare presupusele fluxuri financiare și structurile comerciale asociate cazului.

Brandul Dristor își revendică originile în 1999, când în cartierul bucureștean Dristor a fost deschisă prima shaormerie. Companiile care operează astăzi afacerile sub brandul Dristor au fost însă înființate ulterior. Dristor Kebab SRL, una dintre principalele societăți ale grupului, datează din 2007, iar KEBAP SHOP SRL, asociată cu marca Dristor Doner, din 2009.

Dristor Kebab SRL a fost înființată în mai 2007 de Ahmet Ugur Pakcan și tatăl său, Mustafa Pakcan. Din iunie 2018, societatea este deținută și administrată de fratele lui Ahmet, Kazim Fatih Pakcan, cetățean turc și român, conform datelor platformei Listafirme.ro. Firma poartă în acte denumirea Dristor Kebab, cu litera „b” la final, dar operează restaurantele sub marca comercială Dristor Kebap.

În acest moment, 12 restaurante fac parte din lanțul de șaormerii Dristor Kebap, toate în București.