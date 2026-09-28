Fabricile auto își caută salvarea în industria de apărare. Câștigurile rămân însă mici

2 minute de citit Publicat la 12:57 28 Sep 2026 Modificat la 12:57 28 Sep 2026

Marii constructori participă la licitații militare cu versiuni adaptate ale pickup-urilor și vehiculelor de teren pe care le fabrică deja. sursa foto: Getty

Boom-ul cheltuielilor militare din Occident nu va salva industria auto. Ford, General Motors sau Jaguar Land Rover încearcă să intre pe piața de apărare, dar veniturile obținute de acolo vor rămâne modeste, avertizează analiștii citați de Reuters, notează Agerpres.

Mai mult, contractele militare nu vor acoperi pierderile provocate de concurența tot mai agresivă a producătorilor chinezi.

„În realitate, toate aceste oportunităţi vor avea un impact financiar redus”, spune Vanessa Jeffriess, analist auto la Jefferies.

Potrivit ei, constructorii se confruntă cu o cerere în scădere și cu presiunea rivalilor chinezi. Așa că trebuie să le arate investitorilor că își diversifică afacerile.

Pickup-uri pentru armată

Marii constructori participă la licitații militare cu versiuni adaptate ale pickup-urilor și vehiculelor de teren pe care le fabrică deja.

Cifrele arată cât de mică e miza. GM, cel mai mare producător auto american, estimează că divizia sa de apărare va aduce 700 de milioane de dolari anul acesta. Compania mizează pe o creștere de 30% pe an.

Chiar și în acest ritm, veniturile ar ajunge la circa 1,5 miliarde de dolari în 2029. Adică sub 1% din afacerile grupului, estimate la 185 de miliarde de dolari pentru 2025.

Fabrici prea multe, clienți prea puțini

Presiunea vine din China. Acolo, BYD și Geely le iau constructorilor occidentali tot mai mult din piață. În același timp, mărcile chinezești cuceresc rapid Europa și piețele emergente.

Rezultatul: marje de profit tot mai mici și fabrici care funcționează sub capacitate.

Tocmai aceste fabrici ar putea fi cea mai bună carte a industriei auto. Companiile de apărare care vor să-și extindă producția le pot cumpăra, în loc să construiască uzine noi de la zero.

Primele tranzacții au apărut deja. Stellantis vrea să vândă o uzină inactivă din Canada producătorului de vehicule blindate Roshel.

Volkswagen a acceptat să cedeze fabrica din Osnabruck fondului Aurelius Capital și landului Saxonia Inferioară. Acolo urmează un proiect în parteneriat cu Rafael Advanced Defense Systems.

Pentru analiști, vânzarea fabricilor aduce mai mult decât încercarea constructorilor de a produce ei înșiși pentru armată.

Furnizorii, marii câștigători

Cei care au cel mai mult de câștigat sunt furnizorii de componente. Liniile lor de producție sunt mai mici și mai flexibile, așa că pot fi adaptate pentru programe militare fără investiții mari.

La uzinele de asamblare, situația e diferită.

„Liniile de asamblare auto pur şi simplu nu sunt concepute pentru fabricarea de componente”, explică Ian Henry, directorul firmei de consultanță AutoAnalysis. Motivul este că acestea sunt prea mari.

Francezii de la Valeo au văzut deja oportunitatea. Industria de apărare „stimulează creşterea, lucru pe care piaţa auto nu îl face”, spunea în iulie CEO-ul Christophe Perillat. El a adăugat că și marjele de profit din contractele militare sunt mai mari.

Un alt furnizor francez, Forvia, testează piața folosind capacitățile pe care le are deja.

„Investiţia industrială necesară este foarte mică... aşadar, este o perspectivă destul de atractivă”, spune directorul financiar Olivier Durand.