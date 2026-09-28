Euro se apropie de 5,3 lei. BNR spune că presiunea pe curs va continua: ”Suntem într-un context social și politic extrem de volatil”

Creșterea cursului euro-leu înseamnă rate mai ridicate pentru cei care au credite în moneda europeană. Sursa foto: Getty Images

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României (BNR), Dan Suciu, a afirmat pentru Antena 3 CNN că instabilitatea politică și incertitudinea economică pun în continuare presiune pe cursul valutar, iar mișcările euro-leu nu sunt surprinzătoare în actualul context intern. Potrivit acestuia, lipsa de predictibilitate afectează investițiile și se reflectă direct în piața valutară.

"Suntem într-un context social și politic extrem de volatil, extrem de agitat, iar această situație nu are cum să nu se reflecte și asupra pieței valutare. Există o zonă de impredictibilitate în ceea ce privește nu doar construcția bugetară, ci și investițiile private, pentru că ele sunt legate unele de celelalte.

În consecință, tot ceea ce înseamnă investiții este, relativ, amânat, într-un context în care nici pe plan internațional nu există liniște. Există o volatilitate mare a monedei europene în raport cu moneda americană. Toate aceste evoluții se reflectă și pe piața locală, astfel că faptul că avem mișcări ale cursului euro-leu nu este deloc surprinzător", a spus Dan Suciu.

Efectele presiunii pe curs

Potrivit lui Dan Suciu, presiunea asupra cursului va persista. Euro este cotat la aproximativ 5,27 lei, în timp ce la casele de schimb valutar cursul ajunge la 5,30 lei, iar unele bănci tranzacționează moneda europeană la 5,34 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,6397 lei, în creştere cu 1,08 bani (+0,23%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,6289 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,5823 lei, în urcare cu 0,25 bani (+0,04%), faţă de 5,5798 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit luni până la valoarea de 619,8097 lei, de la 638,7919 lei, în şedinţa precedentă.

Evoluția cursului are efecte directe asupra populației. Creșterea cursului euro-leu înseamnă rate mai ridicate pentru cei care au credite în moneda europeană și chirii mai scumpe pentru contractele stabilite în euro.

Pentru o chirie de 500 de euro, chiriașii plătesc în prezent cu aproximativ 90 de lei mai mult decât în urmă cu șase luni.

Economiștii avertizează că presiunea asupra cursului valutar ar putea avea efecte și asupra prețurilor din economie. Pe viitor ne putem aștepta la prețuri mai ridicate atât la raft, cât și pentru diverse servicii, în contextul evoluției cursului de schimb și al climatului politic incert.

Amintim că euro a urcat miercuri la un nou nivel record față de leu pe piața interbancară, ajungând la 5,278 lei. Moneda europeană a trecut astfel peste precedentul maxim istoric al cursului oficial BNR, de 5,268 lei pentru un euro, atins pe 6 mai, imediat după căderea Guvernului Bolojan.