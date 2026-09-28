A fost lansată, la Chişinău, Bursa Internaţională a Moldovei. Are ca partener strategic Bursa de Valori Bucureşti . FOTO Facebook Vasile Tofan

Bursa Internaţională a Moldovei (BIMx) a fost lansată, oficial, luni, la Chişinău, în prezenţa premierului Vasile Tofan şi a ministrului Dezvoltării Economice şi Digitalizării, Claudiu Năsui. Noua platformă a pieţei de capital a Republicii Moldova, dezvoltată în parteneriat cu Bursa de Valori Bucureşti, ar urma să înceapă tranzacţionarea în următoarele luni, după finalizarea procesului de admitere a brokerilor şi emitenţilor.



"Moldova va avea o piaţă de capital în care investitorii vor intra cu încredere, pentru că aceasta este transparentă, lichidă şi conectată la Europa. Argumentele pentru investiţii în Moldova devin tot mai solide. Avem o direcţie clară către integrarea europeană. Iar pieţele de capital fac parte din acest parcurs. O bursă funcţională nu este un lux. Este o infrastructură esenţială. Este modul prin care companiile au acces la capital pentru creştere, prin care autorităţile locale finanţează dezvoltarea şi prin care cetăţenii îşi transformă economiile în prosperitate comună. Ne propunem să accelerăm creşterea capitalizării pieţei bursiere, cu un accent deosebit pe lichiditate şi pe dezvoltarea pieţei secundare. BIMx este construită exact pentru acest moment. Astăzi, începem procesul de admitere a brokerilor şi emitenţilor. Odată finalizate aceste proceduri, în câteva luni, vom începe tranzacţionarea. Iar acum invităm investitorii să ni se alăture", a afirmat directorul general al BIMx, Veronica Arpintin, citat de Agerpres.



Oficialul de la Chişinău susţine că, în momentul de faţă, BIMx are un capital social de 1,5 milioane de euro, însă acesta ar putea fi majorat, până la sfârşitul anului 2026, la trei milioane de euro.



"În acest an, planificăm să majorăm capitalul social al BIMx de la 1,5 milioane euro la trei milioane euro. Avem deja scrisori de intenţie pentru 1,1 milioane euro. Astfel, rămân disponibili 0,5 milioane euro. Căutăm în mod activ investitori instituţionali şi parteneri strategici care să participe. Este o invitaţie directă adresată celor aflaţi în această sală care cred în piaţa de capital din Moldova", a adăugat Arpintin.



Potrivit acesteia, noua bursă va aduce avantaje atât companiilor, cât şi statului.



"Pentru companii, înseamnă acces la capital, acces la bune practici şi o sursă suplimentară de finanţare. Pentru ţară, înseamnă un sistem financiar mai puternic, mai sănătos şi mai rezilient. Pentru investitori, înseamnă acces la companiile din Moldova şi, într-un sens mai larg, la economia Moldovei - şi este o piaţă construită pe valorile pe care Moldova le adoptă pe măsură ce avansează către Uniunea Europeană. O piaţă de capital modernă se construieşte pe încredere, transparenţă şi eficienţă", a adăugat directorul general al BIMx.