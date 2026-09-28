Prețurile petrolului cresc brusc după ce Donald Trump a respins oferta de armistițiu a Iranului. Sursa foto: Getty Images

Prețurile petrolului au crescut, în timp ce acțiunile și obligațiunile au scăzut, după ce președintele SUA, Donald Trump, a respins cea mai recentă propunere a Iranului privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, dar şi încetarea focului, anulând o parte din optimismul care impulsionase piețele la sfârșitul săptămânii trecute, relatează, Euronews.

Luni dimineaţa, prețurile petrolului au urcat cu peste 3%, cotația de referință internațională Brent tranzacționându-se la peste 107 dolari pe baril, în Europa. Această evoluție reflectă temerile tot mai mari privind o posibilă criză de aprovizionare, care a dus la creșterea costurilor la nivel mondial. Pe de altă parte, petrolul american WTI a crescut cu aproape 2%, trecând de 94 de dolari pe baril, conform sursei citate.

Aceste lucruri s-au întâmplat după ce președintele SUA, Donald Trump, a respins o ofertă iraniană de armistițiu de șapte zile, reaprinzând astfel temerile legate de inflație.

Teheranul a propus încetarea ostilităților în cadrul Adunării Generale a ONU de săptămâna trecută, măsură care ar fi dus la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și la atenuarea crizei de aprovizionare ce a provocat creșterea costurilor la nivel mondial.

Ruta maritimă prin Ormuz este vitală pentru aprovizionarea globală cu energie. Riscurile pentru transportul maritim au crescut, de asemenea, în Marea Roșie, după ce rebelii Houthi au preluat controlul asupra coastei Yemenului, inclusiv asupra unor teritorii din apropierea strâmtorii Bab el-Mandab.

Strâmtoarea este esențială pentru aprovizionarea energetică la nivel mondial. Riscurile pentru transportul maritim au crescut, de asemenea, în Marea Roșie, după ce rebelii houthi au preluat controlul asupra coastei Yemenului, inclusiv asupra unor teritorii din apropierea strâmtorii Bab al-Mandab.

"Le resping propunerea", a declarat președintele SUA reporterilor, aflatţi în fața Casei Albe. Totuși, Donald Trump a menţionat pentru Axios că se așteaptă ca negocierile cu Iranul să fie reluate.

"Ei vor să încheie un acord, dar nu este acordul pe care vreau eu să-l închei. Este genul de înțelegere la care poate am fi ajuns acum un an", a mai adăugat liderul american pentru platforma de știri.

În cadrul interviului care a fost publicat duminică, Trump a mai subliniat: "Ei au mizat prea mult".

Jurnaliştii de la Axios, citând surse familiare cu situația, au relatat că discuții indirecte între Washington și Teheran ar putea avea loc chiar de luni, 28 septembrie 2026.

Iranul și-a menținut condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, inclusiv deblocarea activelor înghețate, ridicarea sancțiunilor asupra petrolului său și încetarea blocadei navale americane.

Marţi, 22 septembrie, Donald Trump a anunțat că au avut loc discuții la New York între oficiali iranieni și americani, în marja reuniunii diplomației mondiale.

Președintele SUA nu a reușit până acum să încheie negocieri care să permită redeschiderea strâmtorii Ormuz și temperarea prețurilor petrolului.

În apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie și cruciale pentru Partidul Republican, Donald Trump este tot mai impopular din cauza costului ridicat al vieții în Statele Unite și a creșterii prețurilor carburanților, provocată în parte de războiul declanșat de acesta în Iran și de închiderea Strâmtorii Ormuz.