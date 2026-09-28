Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat pe pista Aerodromului Iași. Pilotul a fost rănit și a ajuns la spital

<1 minut de citit Publicat la 13:49 28 Sep 2026 Modificat la 13:49 28 Sep 2026

Era vorba despre o aeronavă ultrauşoară, în care se afla doar pilotul. Sursă foto: ISU Iași

Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat, luni, pe pista Aerodromului Iași, în urma unor defecțiuni tehnice în zbor. În urma incidentului, pilotul a fost rănit uşor și a fost transportat la spital, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Iaşi.

Potrivit autorităților locale, turnul de control a semnalat pierderea contactului radar cu o aeronavă ultrauşoară care a întâmpinat defecţiuni tehnice în zbor, iar apoi a aterizat forţat, pilotul fiind rănit usor.

Au fost mobilizate două autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, echipajul de terapie intensivă mobilă (TIM) din cadrul Detaşamentului 1 şi un echipaj medical cu medic, al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, cu echipajele aferente, a mai menționat ISU Iași.

„La sosirea forţelor de intervenţie, s-a constatat că era vorba despre o aeronavă ultrauşoară, în care se afla doar pilotul.

Potrivit informaţiilor preliminare, acesta aterizase pe pista aerodromului în urma unei defecţiuni tehnice apărute în zbor. Incendiul produs după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor. Pilotul era conştient şi prezenta escoriaţii la nivelul membrelor inferioare şi sângerare la nivelul cavităţii bucale", a precizat sursa citată.

Pilotul a fost preluat de echipajul TIM şi transportat la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale.