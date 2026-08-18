Japonia livrează Taiwanului 12 dintre celebrele sale trenuri Shinkansen. Primul are 300 de metri lungime

Fiecare tren este compus din 12 vagoane, va avea o lungime de puțin sub 300 de metri și va călători cu o viteză de până la 300 km/h. Foto: Profimedia Images

În ciuda asocierii sale evidente cu Japonia, nu este singura țară în care oamenii pot călători cu Shinkansenul, denumit colocvial „trenul de mare viteză”. Aceleași trenuri de mare viteză folosite de JR Central și produse de un consorțiu de companii japoneze sunt folosite și în alte părți ale Asiei, inclusiv în Taiwan. În weekend, Taiwanul a primit primul dintre cele 12 trenuri noi, bazate pe cel mai recent model Shinkansen și expediate din Japonia, scrie publicația The Drive.

Fiecare tren este compus din 12 vagoane, are o lungime de puțin sub 300 de metri și poate călători cu o viteză de până la 300 km/h. Această nouă generație de Shinkansen este proiectată pentru a fi mai eficientă și a funcționa cu mai puține vibrații. Modelul folosește, de asemenea, baterii de rezervă litiu-ion care permit trenului să continue la o viteză redusă în cazul unei întreruperi de curent, menținând în același timp luminile aprinse și toaletele în funcțiune.

Taiwan a fost prima țară care a împrumutat tehnologie Shinkansen pentru propriul sistem feroviar de mare viteză, acum 19 ani. Linia pornește de la Taipei, în nordul insulei, traversează coasta vestică mai dezvoltată și se termină la Kaohsiung, în vest. Este o distanță de aproximativ 345 km, durează aproximativ 90 de minute și costă mai puțin de 50 de dolari pentru un bilet dus.

Acest nou echipament Shinkansen, construit de Hitachi și Toshiba, nu va finaliza această călătorie mai repede, dar se pare că va fi o actualizare majoră, adăugându-se la flota inițială pe care Japonia a vândut-o Taiwanului acum două decenii.

A durat două zile pentru ca toate cele 12 vagoane de cale ferată care alcătuiau primul tren să fie descărcate de pe nava lor de marfă. Pe parcursul săptămânii, acestea vor fi transportate pe șosea din portul Kaohsiung până la depoul din Yanchao, unde vor fi asamblate înainte de a ajunge pe șine vara viitoare.

Factura plătită de Taiwan a fost de aproximativ 840 de milioane de dolari.