Nicușor Dan spune că partidele pro-occidentale și-au dat acordul „de principiu” pentru un Guvern Tomac: „Sunt optimist”

Președintele PMP a fost desemnat la data de 6 octombrie 2025 în funcția de consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan. Foto: Antena3CNN

Nicușor Dan a fost întrebat, vineri, în Muntenegru, despre decizia de a-l nominaliza pe Eugen Tomac drept premierul României. Șeful statului a explicat că prima opţiune a fost a unui guvern politic, numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate conturată, iar „Eugen Tomac a fost opţiunea cea mai bună, având în vedere independenţa sa faţă de partide”.

„Contrar aparențelor, politica e o meserie... adică posibilitatea de a negocia, de a ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partidele.

Asta e o meserie care se învață în timp și dat fiind contextul complicat, așa de complicat, am avut o coaliție care s-a destrămat.

Am considerat că un politician e mai bun decât, să zicem, un economist care a avut de-a face cu politicieni tot timpul”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai precizat că, având în vedere independenţa lui Eugen Tomac faţă de partidele parlamentare, „e opţiunea cea mai bună”.

„Păi dacă voiam să facem un guvern politic sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic, numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate. La consultări nu s-a venit cu o majoritate controlată. Am înțeles și contradicțiile între ceea ce dorește fiecare din partide.

Și atunci singura soluție logică a fost a unui premier care să fie independent de partide. Pentru că, dacă spunem independent, evident că și prim-ministrul poate să fie independent de partidele astea.

Eu am speranța că toate partidele vor susține acest Guvern pentru că asta e cea mai bună variantă”, a mai adăugat acesta.

El a mai explicat că partidele pro-occidentale și-au dat acordul „de principiu” pentru acest guvern.

„Dacă un guvern al predecesorilor mei eșua, exista clar o alternativă pro-occidentală. Realmente, nu există altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta. Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face, iar acum a fost un gest de asumare a unei realități”, a afirmat el.

Președintele Nicușor Dan a anunţat, joi seara, că îl nominalizează pentru funcția de premier pe consilierul său Eugen Tomac, europarlamentar și președinte PMP.

Anunțul vine după mai multe săptămâni în care șeful statului a discutat cu liderii fostei coaliții de guvernare fără să reușească să obțină un compromis sau o soluție pentru a ieși din criza politică.