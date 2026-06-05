Nicușor Dan, despre desemnarea lui Eugen Tomac: "E o chestiune de responsabilitate ca acest Guvern să treacă. Nu există o alternativă"

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat, vineri, după ce, joi, l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier, că "e o chestiune de responsabilitate ca acest Guvern să treacă. Nu există o alternativă". Şeful statului a admis că e posibil să se implice în negocierile pentru formarea Guvernului, însă Nicuşor Dan a transmis că trebuie ca prim-ministrul desemnat să vorbească cu partidele despre componenţa Guvernului şi programul de guvernare.

"E o chestiune de responsabilitate ca acest guvern să treacă. Nu există o alternativă. Trebuie ca prim-ministrul desemnat să aibă discuțiile, nu există garanții pe ipoteze, să vorbească cu partidele despre componență și program.

(vă veți implica în discuții?) Dacă e nevoie, pe chestiuni foarte importante. De-acum încolo discuția e la prim-ministrul desemnat", a declarat Nicuşor Dan.

"Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie 2026, decretul privind desemnarea domnului Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern", potrivit unui comunicat al Administraţiei prezidenţiale.

Potrivit informaţiilor obţinute de Antena3.ro, premierul desemnat are o listă cu numele specialiştilor pentru ministere, care este pregătită de mai bine de o săptămână şi care a fost discutată inclusiv cu liderii partidelor, în discuţiile purtate neoficial de aceştia cu Preşedintele Nicuşor Dan şi cu Eugen Tomac.

Lista nu este completă, de exemplu nu are nume trecute pentru Ministerul Afacerilor Interne şi pentru Ministerul Transporturilor, urmând să fie identificate persoanele pentru ocuparea acestor portofolii.