Mai multe epave din perioada de glorie a piratului Barbă Neagră au fost descoperite în Bahamas

Epavele au fost găsite în apele din jurul orașului New Providence, insula pe care se află Nassau, cândva refugiul unor pirați celebri precum Barba Neagră. Sursa foto: Getty Images

O echipă internațională de exploratori a anunțat descoperirea unor epave datând din epoca de aur a contrabandei în apropiere de Nassau, în Bahamas, o bază pentru corsari.

O echipă internațională de arheologi subacvatici a identificat rămășițele a șase nave datând din epoca de aur a pirateriei din Caraibe din perioada sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea. Epavele au fost găsite în apele din jurul orașului New Providence, insula pe care se află Nassau, cândva refugiul unor pirați celebri precum Barbă Neagră, Henry Avery, Calico Jack Rackham și Anne Bonny, relatează La Stampa.

Printre artefactele recuperate, relatează Infobae, se numără tunuri pivotante, un tun de fier, 25 de ghiulele din plumb și o piatră de ascuțit săbii, elemente care demonstrează tehnicile de luptă ale vremii.

Organizația Wreck Watch, dedicată investigării naufragiilor istorice, a publicat rezultatele expediției sale pe site-ul său specializat. Potrivit experților de la Wreck Watch, o organizație specializată în studiul naufragiilor istorice, acestea sunt primele epave identificate direct în zonă, cândva un important centru al pirateriei din Caraibe.

Descoperirea a fost posibilă datorită unui permis fără precedent acordat de guvernul din Bahamas, care a facilitat intrarea în zone restricționate pentru explorarea subacvatică. Cercetătorii cred că multe dintre nave au fost incendiate în mod deliberat de pirați după jaf, pentru a elimina dovezile și pentru a împiedica autoritățile să recupereze prada.

Cercetările vor continua în lunile următoare pentru a clarifica identitatea navelor și circumstanțele naufragiilor. Sean Kingsley, fondatorul Wreck Watch, a subliniat că pirații caraibieni nu au respectat niciodată armistițiile convenite între regatele Spaniei și Angliei, menite să protejeze comerțul transatlantic. Expertul, care a explorat peste 350 de naufragii în ultimii 30 de ani, a amintit că spaniolii, conștienți de amenințarea reprezentată de Nassau, au distrus și incendiat orașul în 1703, eveniment care a marcat istoria insulei.