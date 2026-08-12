Imagini spectaculoase cu eclipsa de soare. Milioane de oameni au privit fenomenul astronomic rar în Europa

Eclipsa de soare a atins punctul maxim în Spania. Foto: Getty Images

Milioane de oameni din Spania și din alte țări europene s-au adunat miercuri pentru a asista la prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Spania după mai bine de un secol, fenomenul astronomic cufundând temporar în întuneric regiunile aflate pe traiectoria sa. Mulțimile au ocupat cele mai bune puncte de observație, înarmați cu scaune pliante, umbrele și pălării, pentru a urmări spectacolul ceresc.

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De-a lungul unei vaste fâșii din nordul și centrul Spaniei, milioane de oameni se așteptau să aibă parte de unele dintre cele mai bune condiții de observare a eclipsei din Europa continentală, potrivit The Washngton Post.

O mică parte din Groenlanda și Islanda au fost, de asemenea, martore la fenomen. Imagini spectaculoase au fost surprinse și în Germania, la Stuttgart.

Eclipsa, vizibilă parțial în vestul României

În România, conform hărților astronomice, fenomenul a putut fi observat doar în vestul și o parte din centrul țării, în timp ce sud-estul României, inclusiv Bucureștiul, va rămâne în afara zonei de vizibilitate.

Potrivit calculelor astronomice, cea mai bună vizibilitate din România va fi în județele din vestul țării, aflate cel mai aproape de traseul eclipsei.

Astronomul amator Cătălin Beldea, supranumit „Vânătorul de Eclipse”, a explicat, marți, la Antena 3 CNN, de ce eclipsa de Soare din 12 august va fi un spectacol astronomic deosebit pentru românii aflați în vestul țării.

"Fiecare eclipsă are amprenta ei de coroană solară"

Fenomenul va fi vizibil parțial din România, iar cei care vor avea un orizont liber spre vest vor putea vedea Soarele cum apune în timpul eclipsei, cu Luna acoperind o parte din discul solar și umbra acesteia transformând peisajul într-o "pâlnie de întuneric".

"Fiecare eclipsă are amprenta ei de coroană solară, fiecare arată altfel. Asta, spre exemplu, este foarte spectaculoasă pentru că este la orizont, este aproape de apusul Soarelui și atunci se vede și coroana solară, adică și eclipsa în sine, dar și umbra Lunii. Va apărea sub forma unei pâlnii de întuneric. E foarte spectaculoasă și trece de la stânga la dreapta, cum ne uităm spre eclipsă. E un peisaj care pare apocaliptic. Dar nu mai suntem în Evul Mediu, știm ce e, nu trebuie să ne speriem. Din contră, este cel mai frumos fenomen astronomic".

În România va fi o eclipsă parțială foarte spectaculoasă, a mai precizat astronomul: "Duceți-vă cât mai în vestul României, suiți-vă în mașină și duceți-vă spre Arad, spre Timișoara. Orizontul vă trebuie liber, trebuie să vedeți Soarele cum apune în eclipsă. Se poate vedea, așa cum vedem răsăritul de soare la mare, fără ochelari de eclipsă. La fel, atunci când atinge orizontul, Soarele e mușcat de Lună, o parte din Soare este acoperită.

E foarte spectaculos să îl vezi cu ochiul liber. Până nu atinge orizontul, nu vă uitați cu ochiul liber, ci cu ochelari de eclipsă. Ca la mare, cum iese din mare Soarele și putem să ne uităm și nu deranjează la ochi, așa putem să vedem și această eclipsă. De asta este foarte spectaculoasă la apus".

Faza de totalitate — momentul în care Luna acoperă complet lumina Soarelui — durează mai puțin de 2 minute și jumătate, atingând durata maximă în largul coastei vestice a Islandei. Când eclipsa va ajunge într-o mică zonă din Portugalia și apoi în Spania, cu puțin timp înainte de apus, faza de totalitate se va reduce la aproximativ un minut. Eclipsa se va încheia deasupra Mării Mediterane.

Pe fondul temperaturilor caniculare de vară și al incendiilor de vegetație, autoritățile spaniole au lansat o amplă campanie de siguranță publică.

500.000 de vizitatori în Spania

Autoritățile spaniole au estimat că eclipsa ar putea atrage cel puțin încă 500.000 de vizitatori. Cererea pentru camere de hotel de-a lungul traseului totalității, inclusiv în orașele din nord A Coruña, Bilbao și Santiago de Compostela, a crescut puternic.

Ministerul spaniol de Interne a anunțat că au fost amenajate 350 de puncte oficiale de observare în regiunile slab populate din interiorul țării, cunoscute adesea sub denumirea de „Spania goală”. Autoritățile au limitat sau restricționat accesul în alte 123 de puncte, din cauza condițiilor de mediu sau a unor obstacole care ar putea îngreuna evacuarea în cazul izbucnirii unui incendiu de vegetație.