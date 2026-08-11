Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Harta localităților din România, ora de început, protecție și alte informații despre fenomen

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Locuitorii municipiului Bistriţa sunt aşteptaţi, miercuri seara, pe Dealul Budacului de la periferia oraşului, la "party-ul astronomic" organizat anual de Asociaţia POV21, pentru a putea observa Perseidele şi eclipsa de soare.

Potrivit unui comunicat de presă transmis marţi de organizatori, curioşii vor avea la dispoziţie telescoape astronomice, cu ajutorul cărora vor putea observa stelele căzătoare, planetele şi luna, iar voluntarii asociaţiei le vor face o introducere în orientarea pe cer, cu lasere astronomice, şi le vor prezenta constelaţiile vizibile pe timpul verii.

Programul evenimentului mai include momente artistice la chitară, lansare de lampioane şi un foc de tabără.

"Cu familia şi/sau prietenii, o pătură şi multă dispoziţie bună, POV21 te aşteaptă la Star Party: Perseide pe 12 august 2026! (...) Proiectul Star Party se adresează publicului de toate vârstele şi genurile. Aflat la cea de-a cincea ediţie, acesta are scopul de a educa publicul cu privire la diferite fenomene astronomice, distrându-se", se arată în comunicat.

Evenimentul va începe la ora 19:00, iar de la ora 20:21 va putea fi observată, parţial, eclipsa de soare.

"În România, fenomenul va fi vizibil spre finalul zilei, chiar înainte de apus. În Bistriţa, eclipsa va începe la ora 20:21, va atinge punctul maxim la ora 20:35 (cu o acoperire a Soarelui de aproximativ 16,2%), iar Soarele va apune la ora 20:38. Atenţie! La sfârşitul zonei dedicate observaţiilor solare, reamintim că este obligatoriu să vă uitaţi la eclipsă cu filtru solar sau cu ochelari de soare foarte închişi", au precizat organizatorii.

Intrarea şi participarea la activităţi este gratuită.

POV21 este o asociaţie de tineri al cărei scop declarat este de a oferi membrilor posibilitatea de a-şi "antrena abilităţile în diferite domenii, precum design grafic, PR, scriere de proiecte şi articole jurnalistice, marketing digital, organizare de evenimente etc".

Perseidele reprezintă o ploaie de meteori, ce intră în atmosfera Pământului anual, la viteze foarte mari şi pe traiectorii paralele. Acest fenomen va atinge intensitatea maximă în noaptea de 12/13 august.