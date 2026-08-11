Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Harta localităților din România, ora de început, protecție și alte informații despre fenomen

Cum să urmărești eclipsa de Soare fără ochelari specialiPublicat acum 4 ore si 30 minute
Dacă nu ai ochelari pentru eclipsă sau un dispozitiv special pentru observarea Soarelui, există o metodă sigură care presupune să nu privești direct către acesta. Poți folosi un proiector cu orificiu microscopic, cunoscut și sub denumirea de proiector cu orificiu tip „pinhole”.
Principiul este simplu: lumina Soarelui trece printr-o deschidere cât un vârf de ac și proiectează imaginea Soarelui pe o suprafață aflată în apropiere.
HARTA cu localitățile din care se poate vedea eclipsa în RomâniaPublicat acum 4 ore si 33 minute
Cea mai mare acoperire a discului solar se va produce în nord-vestul țării. La Carei, de exemplu, aproximativ 34,2% din suprafața Soarelui va fi acoperită de Lună.
Fenomenul începe în jurul orei 20:20, însă durata și gradul de acoperire diferă în funcție de localitate. La Carei, eclipsa începe la 20:21, atinge maximul la 20:45, iar Soarele apune la 20:48. Astfel, fenomenul poate fi urmărit timp de aproximativ 26 de minute.
În alte zone ale țării, eclipsa va fi mult mai puțin spectaculoasă. La Oradea, acoperirea maximă va fi de 33,2%, la Salonta de 33,3%, la Marghita de 32,7%, iar la Satu Mare de 32,1%. În Timișoara, discul solar va fi acoperit în proporție de 28,5%.
În schimb, în sudul și centrul țării, acoperirea va fi redusă. La Turnu Măgurele, de exemplu, aceasta va fi de numai 0,6%, la Câmpina de 1,3%, iar la Caracal de 1,6%.
Eclipsa de Soare NU se vede din București nici de la Observatorul Astronomic.
HARTA cu localitățile din care se poate vedea eclipsa în România FOTO: Facebook/ Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”
Party astronomic în Bistrița pentru observarea Perseidelor şi a eclipsei de soarePublicat acum 4 ore si 42 minute
Locuitorii municipiului Bistriţa sunt aşteptaţi, miercuri seara, pe Dealul Budacului de la periferia oraşului, la "party-ul astronomic" organizat anual de Asociaţia POV21, pentru a putea observa Perseidele şi eclipsa de soare.
Potrivit unui comunicat de presă transmis marţi de organizatori, curioşii vor avea la dispoziţie telescoape astronomice, cu ajutorul cărora vor putea observa stelele căzătoare, planetele şi luna, iar voluntarii asociaţiei le vor face o introducere în orientarea pe cer, cu lasere astronomice, şi le vor prezenta constelaţiile vizibile pe timpul verii.
Programul evenimentului mai include momente artistice la chitară, lansare de lampioane şi un foc de tabără.
"Cu familia şi/sau prietenii, o pătură şi multă dispoziţie bună, POV21 te aşteaptă la Star Party: Perseide pe 12 august 2026! (...) Proiectul Star Party se adresează publicului de toate vârstele şi genurile. Aflat la cea de-a cincea ediţie, acesta are scopul de a educa publicul cu privire la diferite fenomene astronomice, distrându-se", se arată în comunicat.
Evenimentul va începe la ora 19:00, iar de la ora 20:21 va putea fi observată, parţial, eclipsa de soare.
"În România, fenomenul va fi vizibil spre finalul zilei, chiar înainte de apus. În Bistriţa, eclipsa va începe la ora 20:21, va atinge punctul maxim la ora 20:35 (cu o acoperire a Soarelui de aproximativ 16,2%), iar Soarele va apune la ora 20:38. Atenţie! La sfârşitul zonei dedicate observaţiilor solare, reamintim că este obligatoriu să vă uitaţi la eclipsă cu filtru solar sau cu ochelari de soare foarte închişi", au precizat organizatorii.
Intrarea şi participarea la activităţi este gratuită.
POV21 este o asociaţie de tineri al cărei scop declarat este de a oferi membrilor posibilitatea de a-şi "antrena abilităţile în diferite domenii, precum design grafic, PR, scriere de proiecte şi articole jurnalistice, marketing digital, organizare de evenimente etc".
Perseidele reprezintă o ploaie de meteori, ce intră în atmosfera Pământului anual, la viteze foarte mari şi pe traiectorii paralele. Acest fenomen va atinge intensitatea maximă în noaptea de 12/13 august.
Eclipsa parţială de soare va putea fi observată gratuit cu telescoape la Cetatea ŞirieiPublicat acum 4 ore si 43 minute
Eclipsa parţială de soare va putea fi observată de către pasionaţi gratuit, miercuri seară, la Cetatea Şiriei, unde vor fi amplasate telescoape dotate cu filtre speciale, în cadrul unui eveniment organizat pentru public de Astroclub Galaxis Arad.
Organizatorul evenimentului, Armand Popa, a declarat marţi, pentru AGERPRES, că platoul situat la o altitudine de aproximativ 500 de metri este ideal pentru observarea eclipsei spre apus, fiind lipsit de obstacole vizuale.
Acoperirea discului solar va fi de aproximativ 40% în acel punct, în timp ce în vestul ţării va fi de 30 - 35%, în funcţie de locul din care se va face observarea.
"Este un eveniment pe care îl organizăm pentru public, vom aduce mai multe telescoape şi filtre speciale pentru observarea eclipsei parţiale. Fiind o altitudine mai mare, se va putea observa o acoperire a discului solar de aproximativ 40%", a declarat reprezentatul Astroclub Galaxis.
Publicul este invitat să ajungă în vârful dealului, lângă Cetatea Şiria, în jurul orei 20:00, eclipsa urmând să înceapă la ora 20:24.
Apusul va avea începe la 20:49, dar cei prezenţi sunt invitaţi să rămână după acest moment pentru alte observaţii astronomice, cum ar fi curentul de meteori Perseide.
Cei care vor să rămână la observaţiile din timpul nopţii ar trebui să aibă la ei o pătură, haine mai groase şi, eventual, scaune pliante.
Cum poate fi urmărită eclipsa în siguranțăPublicat acum 4 ore si 45 minute
Astronomii avertizează că Soarele nu trebuie privit niciodată direct, chiar dacă este aproape complet acoperit de Lună.
Observarea eclipsei se face exclusiv cu ochelari special certificați pentru eclipse, care filtrează radiațiile periculoase.
Chiar și atunci când 99% din Soare este acoperit, privirea directă rămâne periculoasă. Doar în zona de totalitate, în cele câteva minute în care Soarele este ascuns complet, ochelarii pot fi îndepărtați temporar.
Specialiștii recomandă verificarea atentă a ochelarilor înainte de utilizare și folosirea exclusivă a modelelor certificate.
Eclipsă de Soare în Europa și ploaie de stele în aceeași ziPublicat acum 4 ore si 45 minute
Ziua de 12 august 2026 va aduce unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale ultimilor ani. În decurs de numai câteva ore, pasionații de astronomie vor putea urmări o eclipsă de Soare, iar după lăsarea întunericului, vârful de activitate al Perseidelor, cunoscut drept una dintre cele mai spectaculoase „ploi de stele” ale anului.
Eclipsă de Soare parțială în Vestul RomânieiPublicat acum 4 ore si 47 minute
Conform hărților astronomice, fenomenul va putea fi observat doar în vestul și o parte din centrul țării, în timp ce sud-estul României, inclusiv Bucureștiul, va rămâne în afara zonei de vizibilitate.
Potrivit calculelor astronomice, cea mai bună vizibilitate din România va fi în județele din vestul țării, aflate cel mai aproape de traseul eclipsei.
Potrivit Observatorului Astro Urseanu, cele mai mari procente de acoperire ale discului solar vor fi înregistrate în:
Bihor (Oradea) – aproximativ 33%;
Satu Mare – aproximativ 32%;
Arad – aproximativ 31%;
Timiș (Timișoara) – aproximativ 28%;
Maramureș (Baia Mare) – aproximativ 26%.
Fenomenul va fi vizibil, dar cu o acoperire mai redusă, și în alte județe din Transilvania și Banat.
Eclipsa totală de Soare din 12 august începe în Siberia și ajunge în SpaniaPublicat acum 4 ore si 57 minute
Eclipsa solară din 12 august va începe în apropierea coastei nord-estice a peninsulei siberiene Taimir, dincolo de Cercul Polar, un teritoriu slab populat din cauza climei sale aspre, după care umbra lunii se va deplasa până în Spania.
Totuşi, în Rusia eclipsa va fi foarte puţin vizibilă. "Din nefericire, eclipsa totală va fi practic invizibilă în ţara noastră, chiar dacă începe de fapt în Rusia, în largul coastei nord-estice a Taimirului, în jur de miezul nopţii, ora locală", au explicat presei locale experţi de la Institutul de Cercetări Spaţiale al Academiei de Ştiinţe a Rusiei.
Dacă vremea o va permite, eclipsa va fi parţial vizibilă în regiuni din nordul Rusiei, adică la nord-est de linia imaginară formată între oraşele Kaliningrad, Sankt Petersburg şi Arhanghelsk, unde luna va acoperi mai mult de 80% din discul solar.
Umbra lunii ar urma să treacă la 100 de kilometri de Polul Nord, Groenlanda şi Islanda, înainte de a ajunge în Peninsula Iberică.
Următoarea eclipsă totală de soare vizibilă din Rusia este aşteptată să apară între 30 şi 31 martie 2033 şi va fi vizibilă doar din estul Peninsulei Ciukotka, în Extremul Orient rus.
În peninsula Taimir, teritoriul cel mai nordic al continentului asiatic, se află Neneţii, un grup indigen din nordul extrem al Rusiei. Tot acolo regăsim Nganasanii, un alt grup indigen. Locaţia izolată a acestor mici popoare indigene le-a permis să menţină practici şamanice chiar şi în perioada sovietică.
Compania Nornickel, deţinută de oligarhul Vladimir Potanin, deţine operaţiunile miniere din această regiune bogată în minerale, precum nichelul.