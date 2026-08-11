"Primim cereri de peste tot". Rezervările în Spania pentru eclipsa de soare s-au făcut din 2024. Cât e acum o cameră în Mallorca

Prețurile hotelurilor din unele orașe din Islanda și Spania s-au dublat, în condițiile în care numeroși turiști vor să vadă prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Europa continentală în acest secol. FOTO: Getty Images

Prețurile hotelurilor din unele orașe din Islanda și Spania s-au dublat, în condițiile în care numeroși turiști vor să vadă prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Europa continentală în acest secol, scrie Financial Times.

În Reykjavík, capitala Islandei, o cameră de hotel costă în medie peste 1.000 de dolari în noaptea eclipsei de miercuri. Tarifele sunt cu peste 140% mai mari decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit companiei de analiză Lighthouse.

Cererea a crescut puternic și în Spania, a cărei industrie turistică a fost afectată de unele dintre cele mai grave incendii de vegetație din ultimii 30 de ani.

În orașul A Coruna, prețurile hotelurilor s-au dublat. Tarifele au crescut cu 59% în Bilbao și cu 31% în Santiago de Compostela. În Mallorca, unde eclipsa va putea fi văzută la apus, aproape de linia orizontului, cazarea este cu aproximativ 20% mai scumpă. De exemplu, pe Booking.com, prețul unei nopți de cazare în Mallorca pentru două persoane, în perioada 12-13 august, pentru o cameră dublă poate ajunge la 500 de euro la Catalonia Majórica. Apartamentele sunt mai scumpe, pot ajunge la 1.000 de euro pe noapte, la Aparthotel Fontanellas Playa.

"Cererea a fost uriașă și a venit de peste tot", a declarat Helga Maria Albertsdóttir, directoarea complexului Sky Lagoon din Reykjavík. Turiștii vor putea urmări eclipsa în timp ce stau în bazinele cu apă geotermală.

Ryan Connolly, fondatorul companiei de turism de lux Hidden Iceland, a primit prima rezervare pentru eclipsă încă din septembrie 2024. În luna martie a acestui an, a fost nevoit să refuze alte solicitări, deoarece aproape toate locurile din țară erau deja ocupate.

Icelandair a introdus mai multe zboruri pentru a răspunde cererii, în special din partea turiștilor americani. Directorul companiei, Bogi Nils Bogason, a spus că operatorul va funcționa la capacitate maximă. Compania Delta a adăugat și ea zboruri între New York și Reykjavík.

Au crescut și prețurile locuințelor închiriate pe termen scurt prin platforme precum Airbnb. În zonele din Islanda aflate pe traseul eclipsei totale, tarifele pentru noaptea evenimentului sunt cu 53,7% mai mari decât anul trecut, potrivit companiei AirDNA.

Creșterea este mai mică în Spania, unde există mai multe spații de cazare. Chiar și așa, tarifele din zonele aflate pe traseul eclipsei sunt, în medie, cu 15,8% mai mari.

Guvernul spaniol estimează că eclipsa va aduce încasări suplimentare de 342 de milioane de euro din turism. Fenomenul îi atrage pe vizitatori în afara destinațiilor populare din sudul țării, către regiuni mai puțin cunoscute de pe traseul eclipsei. Printre acestea se află zonele slab populate din interiorul țării, cunoscute sub numele de "Spania goală".

În unele regiuni sunt însă menținute restricții speciale pentru prevenirea incendiilor de vegetație. În Aragon au fost limitate circulația autovehiculelor și aprinderea focurilor, iar unele parcuri naturale din Valencia au fost închise.

Interesul turiștilor se extinde și pe mare. Companii precum Princess Cruises și Virgin Voyages au organizat croaziere pentru observarea eclipsei în largul coastelor Spaniei și Islandei, iar toate locurile au fost deja vândute.

Turiștii, în special cei care au ales Islanda, speră să aibă parte de cer senin. Norii pot reduce mult vizibilitatea eclipsei. Directoarea Sky Lagoon a spus că prognoza pentru Reykjavík este momentan "ideală", fiind așteptați doar câțiva nori.

Majoritatea clienților Hidden Iceland vor urmări eclipsa din Peninsula Reykjanes, după o zi în care vor vizita regiunea vulcanică. Astfel, chiar dacă norii vor ascunde eclipsa, turiștii vor avea și alte activități, iar călătoria va merita în continuare, a explicat Connolly.

Operatorii de turism primesc deja numeroase rezervări pentru eclipsa de Soare din august anul viitor, mai ales pentru orașul egiptean Luxor. Evenimentul a fost numit "eclipsa secolului".