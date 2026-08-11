Reuters: Ucraina ia în considerare să transporte cereale spre Portul Constanța pe calea ferată, prin Moldova. Are și o cerință

2 minute de citit Publicat la 11:21 11 Aug 2026 Modificat la 11:54 11 Aug 2026

Ucraina ia în considerare să transporte cereale spre Portul Constanța pe calea ferată, prin Moldova. FOTO: Getty Images

Ucraina ia în considerare să transporte cerealele spre portul Constanța pe calea ferată prin Republica Moldova, deoarece consideră această rută mai sigură decât cea maritimă. Kievul le-a cerut autorităților de la Chișinău să acorde tarife reduse pentru transport, au declarat luni surse din ambele țări, scrie Reuters.

Exporturile ucrainene prin porturile de la Marea Neagră, inclusiv cele realizate printr-un "coridor de securitate" spre România, au fost afectate în ultimele luni de intensificarea atacurilor rusești asupra navelor și infrastructurii portuare din Ucraina.

Kievul ar dori să transporte cerealele prin Republica Moldova până în portul Constanța, beneficiind de o reducere de 50% față de tariful obișnuit, potrivit unor surse din Ucraina și Republica Moldova.

"În prezent, strângem informații despre volumele pe care transportatorii interesați ar putea să le expedieze. Procesul nu a fost încă finalizat", a declarat pentru Reuters un înalt oficial din industria ucraineană.

O sursă din cadrul Căii Ferate din Moldova a confirmat că Ucraina a cerut o reducere de 50% în timpul negocierilor. Autoritățile moldovene au solicitat, în schimb, garanții privind cantitățile de cereale ucrainene care vor fi transportate.

"Cele două părți discută în prezent perioada și volumele de cereale ucrainene care ar urma să tranziteze Republica Moldova în drum spre portul Constanța", a declarat sursa.

Fostul director al Căii Ferate din Moldova, Oleg Tofilat, a afirmat că un coridor feroviar prin Republica Moldova ar putea transporta anual aproximativ 4,5 milioane de tone de cereale. Estimările ucrainene arată că o asemenea rută ar putea prelua aproximativ 10% din exporturile țării. Republica Moldova a mai asigurat transportul feroviar al cerealelor ucrainene în perioada 2022-2023.

Ministrul moldovean al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a vizitat luni regiunea Odesa, aflată la granița cu Republica Moldova. El a discutat cu omologul său ucrainean, Mykola Kalașnîk, despre îmbunătățirea legăturilor feroviare și creșterea volumului mărfurilor aflate în tranzit.

Necesitatea găsirii unei rute feroviare a apărut din cauza acurilor rusești asupra porturilor din regiunea Odesa.

Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțkîi, a declarat luni pentru Reuters că estimarea privind exporturile de cereale din sezonul 2026-2027 a fost redusă la 38-40 de milioane de tone. Prognoza anterioară era de 43 de milioane de tone, iar scăderea este provocată de atacurile Rusiei asupra porturilor.

Analiștii companiei APK-Inform și-au redus, de asemenea, estimarea cu 8,6%, până la 39,4 milioane de tone, din cauza problemelor care afectează exporturile.

Reducerea prognozei arată efectele atacurilor asupra unei țări care transportă prin porturile maritime peste 90% din cerealele destinate exportului. Produsele agricole reprezintă cea mai importantă categorie a exporturilor Ucrainei.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat luni că țara sa nu ar trebui să piardă ocazia de a obține venituri de milioane de euro din tranzitul cerealelor ucrainene. El a respins temerile unor organizații ale fermierilor moldoveni potrivit cărora cerealele din Ucraina, fiind mai ieftine, ar afecta vânzarea producției locale.

"Să nu căutăm dușmani acolo unde nu există", a declarat premierul pentru televiziunea moldoveană.