Porturile ucrainene de la Marea Neagră au pierdut o treime din capacitatea de export a cerealelor. Prețul alimentelor ar putea crește

După mai mult de patru ani de război cu Rusia, exporturile agricole, cum ar fi cerealele şi uleiurile vegetale, rămân cea mai mare sursă de câştiguri în valută ale Ucrainei. FOTO: Getty Images

Ucraina a pierdut aproximativ o treime din capacitatea sa de export de cereale prin porturile sale vitale de la Marea Neagră, în urma intensificării atacurilor Rusiei cu rachete şi drone, a avertizat principalul sindicat al fermierilor ţării, UAC, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

După mai mult de patru ani de război cu Rusia, exporturile agricole, cum ar fi cerealele şi uleiurile vegetale, rămân cea mai mare sursă de câştiguri în valută ale Ucrainei, peste 90% din livrări fiind realizate prin cele trei porturi din regiunea Odesa.

Conform unui acord menit să permită transportul cerealelor prin Marea Neagră pentru ambele ţări, porturile din Odesa gestionează lunar transporturi de aproximativ şase milioane tone metrice. Atât Moscova cât şi Kievul au extins atacurile asupra surselor cheie de venituri, forţele ucrainene lovind infrastructura energetică rusească, inclusiv petroliere, iar Rusia a intensificat atacurile asupra porturilor de la Marea Neagră.

"Rusia a început să lovească sistematic infrastructura portuară, terminale şi întregul lanţ logistic de transport, folosind mereu rachete balistice. În medie, putem acum livra aproximativ patru milioane tone metrice de cereale pe lună", se arată în raportul săptămânal al UAC publicat marţi seara.

Piețele alimentare globale ar putea fi afectate

În ultimul sezon agricol, Ucraina a fost responsabilă pentru aproximativ 6% din exporturile globale de grâu şi aproximativ 11% din exporturile mondiale de porumb, ceea ce înseamnă că perturbările, dacă se extind, ar putea afecta pieţele globale.

Deşi porturile continuă să opereze, avertizează UAC, dacă intensitatea actualelor atacuri continuă şi nu se efectuează lucrări de reparaţii, infrastructura va fi sever afectată în câteva luni.

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că traderii au dificultăţi logistice.

Datele de la căile ferate ucrainene arată că numărul automotoarelor cu cereale care se îndreaptă către porturile din Odesa a scăzut cu 11% în săptămâna 2 - 8 iulie, în timp ce exporturile au înregistrat un declin de 17%.

Analiştii de la firma de consultanţă ASAP Agri spun că "reţinerea generală" a proprietarilor de nave de a ajunge în porturile ucrainene pune presiune pe transportul cerealelor.