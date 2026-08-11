Ucraina a atacat din nou depozite Wildberries din Rusia. Două incendii masive au izbucnit și ard zeci de mii de metri pătrați

1 minut de citit Publicat la 11:29 11 Aug 2026 Modificat la 11:29 11 Aug 2026

În noaptea de 11 august, aproximativ 15 drone au atacat regiunea rusă Voronej și mai multe zone din apropierea orașului, a declarat guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev. O persoană a murit în timpul atacului, iar alte două au fost rănite și spitalizate, informează The Moscow Times.

„Au izbucnit incendii la două depozite ale unei mari companii. La unul dintre obiective, incendiul a fost localizat pe o suprafață de 16.000 de metri pătrați, iar la celălalt pompierii intervin pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați”, a scris Gusev pe Telegram. Potrivit acestuia, epavele dronelor au avariat și trei camioane și o mașină.

Wildberries a anunțat că atacul a vizat obiective logistice ale companiei. Angajații au fost evacuați „în conformitate cu cerințele de securitate”, a transmis echipa de presă a platformei de comerț online.

Centrul de distribuție Wildberries se află în localitatea Aleksandrovka, din districtul Novousmanski al regiunii Voronej. Complexul are o suprafață de 152.900 de metri pătrați, iar capacitatea sa de depozitare permite păstrarea a peste 90 de milioane de produse.

Compania Wildberries & Russ a investit aproximativ 11 miliarde de ruble (în jur de 117 milioane de euro) în construirea centrului, care a devenit complet operațional în noiembrie 2025.

Forțele armate ucrainene au început să atace infrastructura logistică a Wildberries la 18 iulie.

La începutul lunii august, suprafața totală a depozitelor atacate depășea 1,5 milioane de metri pătrați, echivalentul a 27% din întreaga capacitate de depozitare a platformei, potrivit calculelor publicației Viorstka.

În total, aproximativ 20 de centre logistice au fost atacate, inclusiv cele din Elektrostal, Krasnodar, Nevinnomîssk, Ekaterinburg și Sankt Petersburg. Cel puțin 14 dintre acestea au ars.

Pierderile directe suferite de Wildberries în urma atacurilor se ridică la 100-200 de miliarde de ruble (aproximativ 1,06-2,12 miliarde de euro), potrivit unor surse din industria comerțului online citate de The Bell.

Acestea au estimat necesarul total de finanțare al companiei la 1,3 trilioane de ruble (aproximativ 13,8 miliarde de euro).

Comercianții care vând prin Wildberries au pierdut, la rândul lor, între 215 și 280 de miliarde de ruble (aproximativ 2,28-2,97 miliarde de euro) în urma atacurilor, potrivit calculelor lui Serghei Semko, analist principal al Data Insight.

Wildberries continuă să evalueze pierderile și plătește deocamdată comercianților despăgubiri reduse, care, în multe cazuri, nu ajung nici măcar la 10% din valoarea mărfurilor depozitate.