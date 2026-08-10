Eclipsă de Soare foarte rară pe 12 august. De ce este un fenomen unic în astronomie

În mai multe țări europene, eclipsa se va produce chiar în apropierea apusului. Foto: Profimedia Images

O eclipsă de Soare va transforma cerul într-un spectacol rar, iar milioane de oameni din Europa vor putea urmări fenomenul. Pe 12 august 2026, o eclipsă totală de Soare va traversa estul Groenlandei, vestul Islandei și nordul Spaniei, în timp ce în mare parte din Europa Soarele va fi acoperit parțial, potrivit Space.

Fenomenul va fi cu atât mai spectaculos cu cât, în mai multe țări europene, eclipsa se va produce chiar în apropierea apusului. În unele locuri, Soarele va coborî spre orizont în timp ce o mare parte din discul său va fi deja acoperită de Lună.

Pentru observatorii aflați în zonele potrivite, rezultatul poate fi unul spectaculos: un apus în care Soarele apare sub forma unei semilune, înainte de a dispărea sub orizont.

Eclipsa de Soare din 12 august are loc la apus

În Spania, eclipsa totală va fi principalul punct de atracție. Este prima eclipsă totală de Soare vizibilă de pe teritoriul continental spaniol din 1905, iar banda de totalitate va avea aproximativ 293 de kilometri lățime.

În estul Spaniei și în Insulele Baleare, Soarele complet eclipsat va putea fi observat la doar câteva grade deasupra orizontului, cu câteva minute înainte de apus. Mallorca, Ibiza, Menorca și Formentera sunt printre zonele în care pasionații de eclipse se vor aduna pentru acest spectacol.

Dar fenomenul nu se limitează la traseul eclipsei totale. În numeroase țări europene, inclusiv în România, Soarele va fi încă parțial eclipsat atunci când va apune.

Franța, Belgia, Germania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlanda, Ucraina, Slovacia, Austria, Croația, Ungaria, România, Serbia, Italia, Kosovo, Macedonia de Nord și Albania se numără printre țările în care va putea fi observat un astfel de apus.

În România, alegerea locului de observație va fi importantă. Pentru a vedea cât mai bine eclipsa, este nevoie de un orizont liber către vest-nord-vest. Clădirile, copacii sau relieful pot ascunde Soarele în ultimele minute ale fenomenului.

În Europa, eclipsa va avea forma unei semiluni orientate în jos, pe măsură ce Soarele se apropie de orizont.

În unele zone, acoperirea va fi impresionantă. La Varșovia, de exemplu, aproximativ 83% din discul solar va fi acoperit în momentul apusului. În Corsica, acoperirea poate ajunge la 96%, iar în La Spezia, Italia, la aproximativ 94%.

Specialiștii recomandă ca locul de observație să fie verificat din timp. O zonă care pare potrivită pe hartă poate avea, în realitate, un deal sau o clădire exact în direcția în care apune Soarele.

Vremea va fi, de asemenea, esențială. Norii aflați chiar și la distanță de observator pot ascunde Soarele în momentul apusului. Prognozele meteo devin mai relevante cu aproximativ trei zile înainte de 12 august.

Perseidele ating punctul maxim în aceeași seară

Eclipsa de Soare nu este singurul fenomen astronomic care va putea fi urmărit în acea perioadă.

În aceeași noapte, Perseidele, una dintre cele mai cunoscute și spectaculoase ploi de meteori, se află în perioada maximului anual. Fenomenul este produs de particulele lăsate în urmă de cometa Swift-Tuttle, care intră în atmosfera Pământului și ard, formând dâre luminoase pe cer.

În mod normal, Perseidele sunt unul dintre cele mai așteptate spectacole astronomice ale verii. În 2026 însă, observațiile vor avea loc în contextul unui cer care a fost deja transformat de eclipsa de Soare.

Pentru cei care vor să urmărească ambele fenomene, ziua de 12 august poate deveni astfel una dintre cele mai interesante seri astronomice ale anului: mai întâi eclipsa, vizibilă în apropierea apusului în numeroase regiuni, apoi meteori care pot apărea pe cer după lăsarea întunericului.

Pentru eclipsă este obligatorie protecția corespunzătoare a ochelarilor atunci când Soarele nu este complet acoperit. Ochelarii speciali pentru eclipse trebuie folosiți înainte și după totalitate și pe toată durata unei eclipse parțiale.

Un astfel de eveniment nu se repetă în fiecare an. Iar pentru milioane de europeni, 12 august 2026 poate însemna o combinație rară între un Soare eclipsat la orizont și una dintre cele mai cunoscute ploi de meteori ale anului.