Efectul surprinzător al medicamentelor pentru slăbit: Schimbă și comportamentul pacienților

2 minute de citit Publicat la 12:00 09 Aug 2026 Modificat la 12:00 09 Aug 2026

Tot mai mulți români folosesc injecțiile pentru slăbit. Foto: Getty Images

Medicamentele GLP-1, cunoscute pentru eficiența lor în tratarea obezității și diabetului, ar putea avea efecte mult mai ample decât s-a crezut până acum. Pe lângă reducerea apetitului și pierderea în greutate, tot mai multe studii și mărturii ale pacienților indică faptul că aceste tratamente ar putea diminua dorința de alcool, jocuri de noroc, cumpărături compulsive sau chiar rosul unghiilor, potrivit BBC Science Focus.

Oamenii de știință încearcă acum să înțeleagă mecanismele din spatele acestor schimbări, care par să aibă legătură cu modul în care medicamentele influențează sistemul de recompensă al creierului.

Cum acționează medicamentele GLP-1

Substanțe precum semaglutida și tirzepatida, comercializate sub denumiri precum Wegovy, Ozempic sau Mounjaro, imită hormonul intestinal GLP-1. Acesta transmite creierului senzația de sațietate, reducând pofta de mâncare și așa-numitul „zgomot alimentar”, gândurile persistente legate de hrană.

Specialiștii cred însă că efectele nu se limitează doar la alimentație.

„Încă încercăm să înțelegem toate efectele pe care aceste medicamente le au asupra comportamentului”, afirmă Daniel Semenza, profesor asociat la Rutgers University.

De ce scade dorința de alcool

Una dintre explicații este influența asupra dopaminei, substanța chimică responsabilă de senzația de recompensă și plăcere.

În mod normal, consumul de alcool determină o creștere puternică a dopaminei în creier. Experimentele realizate pe animale au arătat însă că acest răspuns este mult diminuat atunci când acestea primesc înainte un medicament din clasa GLP-1.

„Aceste medicamente reduc eliberarea dopaminei provocată de alcool”, explică Lorenzo Leggio, cercetător la National Institutes of Health din SUA.

Pe lângă acest efect, studiile sugerează că tratamentele pot îmbunătăți și starea emoțională. Astfel, persoanele care obișnuiau să consume alcool pentru a combate stresul sau anxietatea ar putea simți mai rar această nevoie.

Cazul unui pacient care și-a recăpătat controlul

Un raport publicat recent descrie cazul unui bărbat de 46 de ani diagnosticat cu boala Parkinson. Tratamentul destinat afecțiunii îi crescuse nivelul de dopamină, iar acesta dezvoltase un sindrom de control al impulsurilor.

Pacientul ajunsese să manifeste impulsuri sexuale necontrolate și să cheltuiască aproximativ 30.000 de dolari în cumpărături compulsive.

După ce a început să primească injecții săptămânale cu semaglutidă pentru o altă problemă medicală, comportamentele impulsive s-au redus semnificativ.

„Acest caz arată că tratamentul poate avea efecte importante asupra tulburărilor de control al impulsurilor”, spune neurologul Hannah Kelly, de la Vanderbilt University Medical Center.

Ar putea reduce și comportamentul violent?

O altă direcție de cercetare analizează dacă medicamentele GLP-1 pot influența indirect comportamentele violente.

Un studiu publicat în revista Criminology a analizat datele a 821 de adulți americani care utilizaseră medicamente pentru slăbit.

Rezultatele au arătat că asocierea dintre impulsivitate și comportamente violente era cu 62% mai redusă la utilizatorii acestor tratamente. Totodată, legătura dintre consumul de alcool și violență a fost cu 52% mai mică față de persoanele care nu luaseră niciodată astfel de medicamente sau renunțaseră la ele.

Autorii subliniază însă că studiul nu demonstrează o relație directă de cauzalitate, fiind nevoie de cercetări suplimentare.

Cercetările sunt abia la început

Specialiștii avertizează că, deși rezultatele sunt promițătoare, nu există încă suficiente dovezi pentru ca aceste medicamente să fie prescrise împotriva dependențelor sau a tulburărilor de control al impulsurilor.

Următoarele studii vor analiza dacă efectele observate se confirmă pe termen lung și dacă tratamentele pot deveni o opțiune pentru persoane care suferă de dependență, tulburări compulsive sau alte afecțiuni comportamentale.

Dacă aceste rezultate vor fi validate prin studii clinice, medicamentele GLP-1 ar putea avea un rol mult mai important decât simpla combatere a obezității, deschizând noi perspective în tratamentul dependențelor și al tulburărilor de control al impulsurilor.