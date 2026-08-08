Un japonez produce electricitate din pământ, apă și resturi alimentare. Tehnologia poate fi folosită și în zone fără curent

Satoshi Nakagawa produce electricitate din pământ, apă și resturi alimentare. FOTO Captură Youtube

Un inventator japonez a dezvoltat o tehnologie care poate produce cantități mici de electricitate din materiale obișnuite, precum pământul, apa, alimentele sau deșeurile din construcții, scrie Euronews.

Pe un deal din Japonia, laboratorul experimental "Ku-An", care seamănă cu o seră, este luminat noaptea cu electricitate produsă din aproximativ 1.500 de cutii din lemn umplute cu pământ și compost.

Creatorul sistemului, Satoshi Nakagawa, spune că s-a confruntat mult timp cu scepticismul specialiștilor, dar crede că tehnologia sa poate avea un rol în viitorul energetic. În prezent, energia produsă în laborator alimentează aproximativ 800 de becuri LED.

"Pe măsură ce populația lumii se apropie de 10 miliarde de oameni, problemele legate de energie vor deveni la fel de importante ca cele legate de hrană", spune Nakagawa, directorul companiei Tripod Design. "Chiar dacă este vorba doar despre o contribuție mică, vreau ca oamenii să poată produce singuri electricitate folosind pământul din jurul lor", a declarat designerul și inginerul japonez pentru AFP.

Tehnologia ar putea fi utilă în zone fără acces la rețeaua electrică

Nakagawa, în vârstă de 72 de ani, spune că a dezvoltat un sistem numit "micropower collection" sau MPC, adică "colectarea microenergiei". Pe scurt, tehnologia extrage cantități foarte mici de electricitate din diferite materiale, de la vin până la pâine.

Sistemul folosește același principiu de bază ca prima baterie electrică din lume, inventată de Alessandro Volta în 1799. Principiul este relativ simplu, adică în materiale care conțin apă sau particule încărcate electric sunt introduși electrozi, adică bucăți de metal, de exemplu din zinc și cupru. Între aceste metale apare o reacție chimică ce generează un curent electric slab, dar constant.

În apropierea laboratorului "Ku-An" se află și un alt proiect, numit "Lu-An", deschis anul trecut. Acesta folosește peste 2.000 de recipiente din plastic umplute cu pământ și compost și poate produce aproximativ 100 de wați.

Această cantitate de energie este suficientă, de exemplu, pentru a alimenta un aparat de gătit orez sau alte dispozitive cu un consum redus.

Nakagawa spune că tehnologia ar putea fi folosită în locuri fără acces la electricitate, inclusiv în zone afectate de dezastre naturale.

De asemenea, sistemul ar putea alimenta senzori care au nevoie de foarte puțină energie. Aceștia ar putea fi folosiți pentru a detecta dăunători pe terenurile agricole, creșterea nivelului râurilor, riscul de alunecări de teren sau chiar pentru sisteme simple de alarmă.

Un alt avantaj, spune Nakagawa, este că sistemul nu produce dioxid de carbon după instalare. În plus, spre deosebire de energia solară sau eoliană, nu depinde de soare sau de vânt.

Criticii spun că energia produsă este prea mică

Printre prototipurile realizate de Nakagawa se numără și un dispozitiv asemănător unui stâlp, alimentat cu energie produsă din sol, care poate transmite date către un satelit.

Designerul a folosit tehnologia și în instalații artistice. El a creat tije flexibile care se introduc în pământ și care luminează noaptea la capăt, asemănător licuricilor deasupra ierbii.

Unii ingineri spun că proiectele lui Nakagawa sunt interesante și spectaculoase, dar consideră că tehnologia nu este suficient de eficientă pentru utilizare pe scară largă.

"Puterea produsă este mult mai mică decât cea oferită de bateriile obișnuite sau de bateriile auto", a explicat Masayuki Nakao, profesor emerit de inginerie la Universitatea din Tokyo.

El spune însă că proiectele lui Nakagawa au și o valoare aparte. "Ceea ce este remarcabil la lucrările domnului Nakagawa este faptul că lumina pe care o creează are puterea de a emoționa oamenii. Când văd aceste lumini, oamenii sunt impresionați. Sunt frumoase", a spus Nakao.

Nakagawa nu pare descurajat de critici. El spune că inginerii ar trebui să găsească produse potrivite pentru energia foarte mică pe care sistemul o poate genera.

"Eu spun chiar că este microenergie, așa că trebuie să ne gândim ce poate face microenergia", afirmă el.

În opinia sa, viitorul nu va depinde de o singură sursă de energie, ci de combinarea mai multor tehnologii care pot colecta energie din mediul înconjurător. "Ar trebui să privim combinația diferitelor tehnologii de captare a energiei ca pe o parte importantă a strategiei noastre energetice. Posibilitățile sunt nelimitate”, spune Nakagawa.