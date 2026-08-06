Premieră în lumea ştiinţei: Cercetătorii chinezi confirmă existenţa particulei "glueball", o nouă formă de materie

Imagine conceptuală a unui accelerator de particule. Sursa foto: Getty Images

Cercetătorii chinezi au confirmat în premieră existenţa particulei "glueball", o formă cu totul nouă de materie, conform Institutului pentru Fizica Energiilor Înalte (IHEP) din cadrul Academiei Chineze de Ştiinţe (CAS). Această descoperire vine după 15 ani de cercetări experimentale, informează joi agenţia de presă Xinhua, potrivit Agerpres. Rezultatul a fost obţinut în urma unei colaborări internaţionale conduse de China în cadrul experimentului Beijing Spectrometer III (BESIII).

În natură, nucleele atomice sunt compuse din protoni şi neutroni, care la rândul lor sunt alcătuite din quarkuri. Gluonii mediază forţa puternică de interacţiune dintre quarkuri. Modelul standard al fizicii particulelor susţine că gluonii se pot atrage reciproc şi se pot lega între ei pentru a forma un tip cu totul nou de particulă denumit "glueball". Cu toate acestea, o astfel de particulă nu fusese descoperită în niciun experiment anterior.

Bazându-se pe experimentul BESIII realizat la acceleratorul de particule Beijing Electron Positron Collider, echipa de cercetare a descoperit o nouă particulă, X(2370), în 2011. În 2024, echipa a măsurat proprietăţile stării cuantice ale particulei X(2370) şi a constatat că acestea sunt în concordanţă cu caracteristicile unei "glueball", oferind dovezi esenţiale pentru confirmarea existenţei acestei particule.

Chinese researchers have for the first time confirmed the existence of the glueball, an entirely new form of matter, according to the Institute of High Energy Physics (IHEP) under the Chinese Academy of Sciences (CAS). This finding comes after 15 years of experimental research.… pic.twitter.com/IieJ8EcBNL — People's Daily, China (@PDChina) August 6, 2026

În cel mai recent studiu, echipa de cercetare a descoperit mai multe moduri noi de dezintegrare ale particulei X(2370) şi a determinat cu succes proprietatea sa de "singlet-aromă", cea mai importantă caracteristică ce distinge o "glueball" de alte particule obişnuite, confirmând astfel că tocmai "glueball-ul" este componenta dominantă a particulei X(2370).

Acesta este cel mai clar rezultat experimental obţinut în căutarea "glueball-urilor" în aproape cinci decenii, au afirmat cercetătorii, adăugând că se confirmă astfel estimarea teoretică potrivit căreia gluonii se pot lega între ei pentru a forma un nou tip de materie.

Rezultatul are o importanţă deosebită pentru testarea modelului standard al fizicii particulelor.