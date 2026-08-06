Eurostat: România e campioana Europei la scăderea vânzărilor cu amănuntul. Doar trei state au raportat scăderi. Bulgaria crește uluitor

2 minute de citit Publicat la 13:38 06 Aug 2026 Modificat la 14:38 06 Aug 2026

România și alte două țări sunt singurele state care au raportat în iunie scăderi ale vânzărilor cu amănuntul. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1,2% în Uniunea Europeană și cu 0,7% în zona euro în luna iunie, comparativ cu perioada similară din 2025, anunță Eurostat, biroul european de statistică, citat joi de Agerpres.

Conform sursei citate, România, Belgia și Germania sunt singurele state membre UE unde s-a înregistrat un declin al acestui indicator.

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,7%, cele de produse non-alimentare cu 2,3%, în timp ce vânzările de combustibili auto au scăzut cu 4,1%.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cele mai mari creșteri la volumul comerțului cu amănuntul în luna a șasea, comparativ cu perioada similară din 2025, s-au înregistrat în Luxemburg (8,3%), Suedia (7,2%) și Bulgaria (7,1%).

Scăderi au fost în România (minus 6,6%), Belgia și Germania (ambele cu minus 0,1%).

În iunie, comparativ cu luna precedentă, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 0,1% în Uniunea Europeană și cu 0,3% în zona euro, după ce în mai s-a înregistrat un avans de 0,6% în UE și de 0,4% în zona euro.

De asemenea, în iunie față de mai Luxemburg (2,5%), Portugalia (1,7%), Croația și Suedia (ambele cu 1,5%) au fost țările cu cel mai mare avans al volumului comercial cu amănuntul.

Cel mai sever declin de la lună la lună s-a consemnat în Finlanda (minus 1,5%), România (minus 1,2%) și Germania (minus 1,1%).

În România cresc afacerile în iunie față de mai. Dar o fac pe seama scumpirilor. Scade consumul de alimente

Conform datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), în luna iunie 2026, comparativ cu luna precedentă, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul din România - cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete - a crescut pe serie brută cu 0,5%.

Creșterea a venit pe seama majorărilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (+6,6%) și la vânzările de produse nealimentare (+0,8%).

Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au scăzut cu 3,1%.

Pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, indicatorul menționat a scăzut în perioada indicată cu 1,2%, ca urmare a diminuărilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-2,3%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (-0,9%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,4%).

Comparativ cu luna iunie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul - cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete - a înregistrat o scădere pe serie brută cu 5,7%.

Evoluția anuală a venit ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (-8,6%), la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,3%) și la vânzările de produse nealimentare (-4,1%).

Pe serie ajustată, scăderea anuală a indicatorului a fost de 7,3%, influențele venind din vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-7,3%), vânzările de produse nealimentare (-6,4%) și comerțul cu amănuntul al benzinei și motorinei (-5,8%).