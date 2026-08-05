O bucată uriașă dintr-o rachetă SpaceX ar fi lovit Luna. NASA se pregătește să studieze impactul

1 minut de citit Publicat la 12:08 05 Aug 2026 Modificat la 12:23 05 Aug 2026

Fragmentul în cauză face parte din secțiunea superioară a unei rachete Falcon 9 de la SpaceX / sursă foto: Colaj Getty Images

O treaptă a unei rachete SpaceX, care plutea fără țintă în spațiu încă din 2025, s-ar fi prăbușit accidental pe suprafața Lunii, cu viteză mare, transmit The Guardian și BBC. Oamenii de știință descriu evenimentul ca fiind unul rar, pe care îl consideră o oportunitate valoroasă pentru cercetare

Evenimentul nu a fost deocamdată confirmat oficial. Potrivit BBC, impactul urma să lovească Luna în jurul orei 09:35, ora României, cu o viteză 8.690 km/h.

Fragmentul în cauză face parte din secțiunea superioară a unei rachete Falcon 9 de la SpaceX, care a lansat spre Lună, în ianuarie 2025, un modul de aterizare lunar al companiei americane Firefly Aerospace.

De asemenea, NASA a transmis că impactul nu reprezintă niciun pericol pentru Pământ.

Dimpotrivă, oamenii de știință consideră că este o oportunitate de a colecta noi date despre Lună și de a îmbunătăți metodele de monitorizare a obiectelor aflate în spațiu.

Există însă și îngrijorări legate de cantitatea tot mai mare de deșeuri spațiale și de modul în care acestea ar putea afecta viitoarele misiuni.

După impactul de astăzi, pe Lună se vor afla aproximativ 3.000 de obiecte create de om, cu o greutate totală estimată la aproape 190 de tone, estimează experții NASA.

Racheta Falcon 9 a fost lansată anul trecut, iar treapta sa superioară, cu o greutate de aproximativ 4.000 de kilograme, s-a desprins în spațiu conform planului. Ulterior însă, aceasta a ajuns pe o traiectorie care a dus-o, accidental, spre un impact cu suprafața Lunii.

Astfel de componente ale rachetei, cunoscute sub numele de trepte, reintră de obicei în atmosfera Pământului și se ard sau se scufundă în ocean după ce au propulsat încărcătura utilă a rachetei către un punct precis din orbită.

Însă, deoarece misiunea modulului de aterizare lunar din ianuarie 2025 a necesitat o forță de propulsie mai mare decât misiunile mai apropiate de Pământ, a doua treaptă a rachetei a rămas în spațiu, plutind fără țintă printre mii de alte fragmente de deșeuri spațiale pe care sateliții activi trebuie să le ocolească.

Abia în acest an astronomii au stabilit că etapa rachetei, care își epuizase combustibilul rămas și nu mai putea fi controlată, se afla pe o traiectorie orbitală care se încheia la Lună.