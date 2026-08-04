O treaptă a unei rachete SpaceX va lovi Luna cu peste 8.700 km/h. Evenimentul este urmărit atent de NASA

1 minut de citit Publicat la 23:12 04 Aug 2026 Modificat la 23:12 04 Aug 2026

După lansare, treapta superioară a rachetei Falcon 9 a rămas pe orbită. Va lovi Luna pe 5 august. Sursă foto: Getty Images

O parte dintr-o rachetă Falcon 9 a companiei SpaceX urmează să se lovească de Lună miercuri, 5 august, potrivit estimărilor NASA. Este vorba despre treapta superioară a rachetei, rămasă pe orbită după o lansare care a avut loc în ianuarie 2025 și a ajuns accidental pe o traiectorie de coliziune cu Luna. Evenimentul este așteptat cu interes de astronomii profesioniști, scrie BBC.

Potrivit experților NASA, treapta superioară a rachetei SpaceX se deplasează cu aproximativ 2,43 kilometri pe secundă, adică în jur de 8.750 km/h.

Agenția spațială americană a ajuns la această concluzie după ce astronomi independenți, folosind date publice, au observat că o parte a rachetei lansate în ianuarie 2025 se află accidental pe o traiectorie de coliziune cu Luna.

Coliziunea este așteptată cu interes de astronomi, dar și de amatori.

Experții susțin însă că evenimentul nu reprezintă un pericol pentru Pământ.

„Nu există niciun pericol pentru Pământ”, a declarat purtătorul de cuvânt al NASA, Jimi Russell.

În schimb, NASA urmărește să obțină date științifice.

El a mai adăugat că „NASA va continua să monitorizeze treapta rachetei în scopuri de instruire și va observa ulterior locul impactului în scopuri științifice”.

Racheta SpaceX a trimis două module pe Lună. Acum va ajunge și ea tot acolo

Pe 15 ianuarie 2025, o rachetă Falcon 9 a fost lansată de la Centrul Spațial Kennedy al NASA.

Vehiculul transporta două module lunare: Blue Ghost, realizat de compania Firefly Aerospace, și Resilience, construit de ispace.

Ambele module de aterizare au ajuns pe Lună.

Resilience s-a zdrobit de suprafața astrului nopții, punând capăt prematur misiunii sale.

Blue Ghost a aterizat cu succes și a surprins imagini uimitoare cu apusul Soarelui peste orizontul lunar, înainte de a se opri, conform planului misiunii.

În ceea ce privește Falcon 9, treapta superioară - adică propulsorul care a dus modulele pe traiectoria către Lună - nu a reușit să reintre în atmosfera terestră, după ce s-a separat de încărcătura utilă.

Potrivit lui Bill Gray, racheta a avut câteva treceri în proximitatea Lunii și Pământului, dar nu s-a apropiat suficient de mult pentru un posibil impact.

Observațiile astronomice au dezvăluit că racheta înconjoară Pământul de-a lungul unei orbite largi și dezechilibrate.