Racheta lui Elon Musk a scăpat de sub control și va lovi Luna la o viteză colosală. Ce va urma

Modificat la 21:16 01 Mai 2026

După lansare, treapta superioară a rachetei Falcon 9 a rămas pe orbită. Va lovi Luna pe 5 august. Sursă foto: Getty Images

Treapta superioară a unei rachete Falcon 9, care a rămas blocată pe o orbită extrem de eliptică în jurul Terrei de peste un an, a intrat în prezent pe un curs de coliziune cu Luna, scrie presa internațională.

Treapta provine de la o lansare comercială, care a avut loc în ianuarie 2025.

Conform proiectului misiunii, vehiculul spațial lansat de compania SpaceX, a multimiliardarului Elon Musk, ar fi trebuit să revină pe Pământ.

În schimb, etajul superior al propulsorului reactiv a rămas pe orbită.

Bill Gray, specialist independent și creator al programului software Project Pluto, de urmărire a obiectelor spațiale, a analizat orbita treptei superioare și a estimat că aceasta se va prăbuși pe suprafața lunară cu cu 8.700 de kilometri pe oră, adică de 7 ori viteza sunetului în aer.

Impactul este prognozat pe 5 august anul curent, la 2:44 a.m., ora Coastei de Est a SUA.

„Prăbușirea nu prezintă niciun pericol pentru nimeni, deși evidențiază o anumită neglijență în ceea ce privește modul în care sunt gestionate deșeurile spațiale”, a scris Gray într-o postare pe site-ul Project Pluto.

Pe 15 ianuarie 2025, o rachetă Falcon 9 a fost lansată de la Centrul Spațial Kennedy al NASA.

Vehiculul transporta două module lunare: Blue Ghost, realizat de compania Firefly Aerospace, și Resilience, construit de ispace.

Ambele module de aterizare au ajuns pe Lună.

Resilience s-a zdrobit de suprafața astrului nopții, punând capăt prematur misiunii sale.

Blue Ghost a aterizat cu succes și a surprins imagini uimitoare cu apusul Soarelui peste orizontul lunar, înainte de a se opri, conform planului misiunii.

În ceea ce privește Falcon 9, treapta superioară - adică propulsorul care a dus modulele pe traiectoria către Lună - nu a reușit să reintre în atmosfera terestră, după ce s-a separat de încărcătura utilă.

Potrivit lui Bill Gray, racheta a avut câteva treceri în proximitatea Lunii și Pământului, dar nu s-a apropiat suficient de mult pentru un posibil impact.

Observațiile astronomice au dezvăluit că racheta înconjoară Pământul de-a lungul unei orbite largi și dezechilibrate.

Ea are nevoie de aproximativ 26 de zile pentru a finaliza o călătorie în jurul planetei noastre.

În punctul său cel mai apropiat, ajunge la 220.000 km de Terra, iar în punctul cel mai îndepărtat, la aproximativ 510.000 km.

„Orbita Lunii și a acestui obiect, în linii mari, se intersectează. De regulă, unul dintre obiecte trece prin punctul de intersecție, în timp ce al doilea este în altă parte. Dar pe 5 august, ele vor ajunge în același punct, în același timp”, a explicat specialistul.

Pregătiți-vă pentru impact: mai bine pe Lună, decât pe Pământ

Pe baza calculelor sale, Gray a anticipat că racheta ar trebui să lovească suprafața lunară pe partea vizibilă a Lunii, la limită.

El speră ca, până în august, să acumuleze suficiente date pentru a ameliora semnificativ precizia estimării punctului de impact.

„Până la 5 august, vom avea o idee foarte exactă despre locul și momentul impactului, probabil cu o precizie de câteva zeci de metri și o fracțiune de secundă”, menționat specialistul.

Chiar dacă racheta SpaceX va lovi fața vizibilă a Lunii, este puțin probabil să putem vedea impactul de pe Pământ.

În 2009, NASA a izbit în mod deliberat o rachetă de suprafața lunară, sperând să detecteze dacă impactul ridică particule de gheață, însă telescoapele terestre nu au putut observa prăbușirea.

Potrivit lui Bill Gray, incidentul rachetei Flacon 9 subliniază necesitatea de a aborda problema tot mai mare a deșeurilor spațiale, în urma lansărilor de pe Pământ.

Companiile spațiale trimit în Cosmos mai multe obiecte decât oricând, cu consecințe pentru astronomie, calitatea aerului și, în cazuri rare, pentru siguranța umană.

Unele obiecte care au reintrat în atmosfera Pământului fără a arde complet în timpul coborârii s-au prăbușit în zone populate.

Câteva au căzut chiar pe casele oamenilor.

Din fericire, impactul Falcon 9 cu Luna nu va afecta semnificativ suprafața și, așa cum subliniază Bill Gray, este mai bine ca deșeurile spațiale să lovească Luna decât Pământul.