Investigație NYT: Cum a folosit Elon Musk SpaceX ca pe o pușculiță personală timp de două decenii

Elon Musk a folosit SpaceX, compania sa de rachete evaluată la peste 1.000 de miliarde de dolari, ca instrument financiar personal timp de două decenii – împrumutând 500 de milioane de dolari cu dobândă semnificativ sub rata pieței, salvând din fondurile companiei firme aflate în dificultate precum Tesla, SolarCity și xAI, și aranjând tranzacții care l-au avantajat în detrimentul celorlalți acționari, arată o investigație a The New York Times bazată pe documente interne, acte judiciare și interviuri. Manevrele au fost posibile pentru că SpaceX este o companie privată, scutită de reglementările care interzic astfel de practici la firmele listate la bursă – un avantaj care va dispărea odată ce Musk va lansa oferta publică inițială, într-una dintre cele mai mari listări din istorie.

În ianuarie 2018, Elon Musk avea nevoie de 100 de milioane de dolari. În loc să sune la o bancă, s-a adresat SpaceX, compania de rachete pe care a fondat-o și unde ocupă funcția de director executiv.

În următorii trei ani, Musk a împrumutat în total 500 de milioane de dolari de la propria companie. Condițiile creditului erau semnificativ mai avantajoase decât cele oferite de majoritatea băncilor, cu o rată a dobânzii care a fluctuat între mai puțin de 1% și aproape 3%, potrivit unor documente interne SpaceX obținute de The New York Times. Documentele nu precizau cum intenționa Musk să folosească banii, pe care i-a rambursat integral către SpaceX până la sfârșitul lui 2021.

Împrumuturile și condițiile lor excepțional de favorabile, care nu sunt permise la companiile listate la bursă, au fost posibile doar pentru că SpaceX este o companie privată. Acestea au fost doar una dintre modalitățile prin care Musk a folosit SpaceX ca un fel de pușculiță în ultimele două decenii, potrivit unei investigații a New York Times bazate pe documente corporative, procese, documente interne și interviuri cu persoane apropiate companiei.

Musk nu doar că și-a asigurat împrumuturi personale de la SpaceX, ci s-a bazat pe companie și pentru a salva cel puțin trei afaceri aflate în dificultate din orbita sa, a constatat The Times. Printre acestea: SpaceX i-a împrumutat bani producătorului de mașini electrice Tesla când acesta avea nevoie de lichidități; a injectat fonduri în SolarCity, o companie de energie solară cu probleme în care Musk deținea o participație importantă; și a cumpărat xAI, compania sa de inteligență artificială care ardea numerar.

Aceste mișcări l-au avantajat personal pe Musk și celelalte afaceri ale sale într-o măsură neobișnuită, chiar și pentru lumea opacă a companiilor private. Unii investitori ai SpaceX – inclusiv Founders Fund, firma de capital de risc cofondată de Peter Thiel – au fost pe alocuri îngrijorați că Musk și-a prioritizat propriile interese în detrimentul celorlalți acționari, au declarat două persoane la curent cu gândirea acestora, care nu erau autorizate să vorbească despre discuții confidențiale.

„Acestea sunt tranzacții cu conflict de interese”, precizează Ann Lipton, profesoară de drept la Universitatea din Colorado Boulder. Ea a adăugat că astfel de conflicte sunt un „pericol” al investițiilor într-o persoană care conduce mai multe companii simultan.

Valoarea SpaceX

Fondată în 2002 cu obiectivul de a duce oameni pe Marte, SpaceX domină industria spațială cu afacerea sa de rachete și serviciul de internet prin satelit Starlink. Cu o evaluare care depășește 1.000 de miliarde de dolari, compania este bijuteria imperiului de afaceri al lui Musk și i-a oferit o influență geopolitică enormă. La 54 de ani, Musk a vorbit constant despre SpaceX ca fiind „incredibilă” și drept „expansiunea conștiinței către stele”.

Acum, în timp ce Musk se pregătește să listeze SpaceX la bursă într-una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din istorie, va trebui să dea socoteală din ce în ce mai mult în fața Wall Street-ului și a altor investitori. SpaceX, care este un contractor federal major, va fi obligată să detalieze performanțele financiare și tranzacțiile cu Musk și cu alte companii la care acesta are legături.

Acțiunile sale la SpaceX fac parte dintr-un tipar. O mare parte din manevrele financiare ale lui Musk se desfășoară în spatele ușilor închise, deoarece majoritatea companiilor sale – care includ și compania de tuneluri Boring Company și firma de tehnologie cerebrală Neuralink – sunt private și nu sunt obligate să divulge public informații.

Dar acțiunile lui Musk la cealaltă companie majoră a sa, Tesla, listată la bursă din 2010, au ieșit uneori la lumină. Mogulul tech, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, și-a folosit acțiunile Tesla ca garanție pentru împrumuturi personale de sute de milioane de dolari, iar producătorul auto a ajutat și el unele dintre celelalte afaceri ale lui Musk când acestea se clătinau.

Deși investitorii Tesla au avut de câștigat – acțiunile companiei au crescut cu peste 29% de la listare –, mișcările lui Musk i-au iritat pe unii dintre ei. A fost vizat de cel puțin șapte procese ale acționarilor legate de Tesla în Curtea de Cancelarie din Delaware, care supervizează disputele corporative.

Într-un proces din 2024, un fond de pensii a susținut că miliardarul prejudicia Tesla prin trimiterea de resurse destinate companiei către xAI, firma sa de inteligență artificială.

„Ar putea directorul general al Coca-Cola să lanseze în paralel o companie concurentă de băuturi răcoritoare, apoi să deturneze ingrediente rare de la Coca-Cola către noul start-up?”, se întreba procesul. „Evident că nu.”

Musk, Tesla și SpaceX nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Valoarea SpaceX

Ani la rând, SpaceX a fost departe de a fi un pariu sigur. Visul lui Musk ca oamenii să devină o specie multiplanetară părea scos direct din science-fiction.

Dar cu timpul, afacerea SpaceX a înflorit. Starlink a devenit indispensabil pentru comunicațiile prin satelit în zone de război și în regiuni lovite de dezastre naturale. SpaceX a obținut contracte cu NASA și cu Departamentul Apărării, printre alții.

Acest succes a transformat SpaceX într-un instrument financiar pentru Musk, care deținea aproximativ 40% din companie în 2022.

În 2018, Musk a obținut împrumutul de 100 de milioane de dolari de la SpaceX, primul dintr-o serie de trei, cu o rată a dobânzii oscilând între mai puțin de 1% și aproape 3%, potrivit unui document intern. Rata preferențială pe care băncile o percep clienților cu rating de credit ridicat se situa mai aproape de 5% pe cea mai mare parte a duratei împrumutului.

Ca garanție, Musk a pus gaj o parte din acțiunile sale SpaceX, arată documentele. Împrumutul oferea un termen generos de rambursare de 10 ani, deși SpaceX își rezerva dreptul de a cere returnarea banilor cu un preaviz de 90 de zile. Nu era clar cine a aprobat împrumuturile, despre care documentele interne spuneau că fuseseră contractate special pentru directorul executiv.

Până în decembrie 2020, Musk împrumutase 500 de milioane de dolari de la SpaceX, inclusiv cele 100 de milioane luate în 2018. A rambursat totul până la sfârșitul lui 2021, plus aproape 14 milioane de dolari dobândă, potrivit documentului. Dacă ar fi împrumutat la o rată de 4%, dobânda datorată pentru toate împrumuturile ar fi fost mai aproape de 40 de milioane de dolari. Wall Street Journal a raportat anterior existența acestui aranjament de creditare.

Împrumuturile au fost posibile pentru că SpaceX este o companie privată. Prin contrast, companiile publice sunt supuse unor legi stricte.

Conform Legii Sarbanes-Oxley din 2002, companiilor publice le este interzis să împrumute fonduri corporative majorității directorilor executivi, deoarece astfel de împrumuturi pot fi riscante. Băncile evaluează în mod obișnuit riscurile de creditare, dar această obiectivitate poate fi compromisă atunci când un consiliu de administrație furnizează bani unui director al companiei. Legea a fost adoptată după ce scandaluri contabile au provocat prăbușirea unor companii precum Enron, fostul gigant energetic, care împrumutase bani propriilor directori.

SpaceX a devenit, de asemenea, un instrument vital pentru Musk în vederea susținerii celorlalte afaceri ale sale. Când Tesla s-a confruntat cu dificultăți în timpul crizei financiare globale din 2008, Musk a împrumutat 20 de milioane de dolari de la SpaceX pentru a ajuta producătorul auto, a declarat el într-un interviu din 2016. A spus că a rambursat ulterior împrumutul.

Aproape un deceniu mai târziu, a apelat din nou la SpaceX pentru a ajuta SolarCity, o companie de finanțare și instalare a panourilor solare fondată în 2006 de doi veri ai săi. Musk era unul dintre cei mai mari acționari ai SolarCity și ocupa funcția de președinte al consiliului de administrație. Compania, listată la bursă în 2012, pierdea bani și acumulase datorii de peste 1,4 miliarde de dolari până în 2014.

În 2015, Musk a aranjat ca SpaceX să cumpere o parte din datoria SolarCity, despre care agențiile de rating creditau un risc ridicat de neplată. Până în 2016, compania de rachete injectase 255 de milioane de dolari în SolarCity, conform documentelor judiciare și publice.

SpaceX a cumpărat aceste datorii deși propriile sale reguli interne interziceau acest lucru, potrivit depoziției din instanță. Dacă SolarCity ar fi intrat în faliment, investiția SpaceX ar fi putut fi pierdută integral. Musk a spus că existau „excepții” de la regulile SpaceX, dar nu le-a detaliat.

În 2016, Tesla a cumpărat SolarCity într-o tranzacție pe acțiuni de 2,6 miliarde de dolari. Acest lucru i-a înfuriat pe unii investitori Tesla, care au dat compania în judecată, argumentând că tranzacția era o risipire a resurselor.

Un judecător al Curții de Cancelarie din Delaware i-a dat în cele din urmă dreptate lui Musk în privința tranzacției, dar a spus că miliardarul fusese „mai implicat în proces decât ar fi trebuit să fie un fiduciar aflat în conflict de interese.” Musk a declarat că Tesla a rambursat SpaceX datoria SolarCity.

Într-o ocazie, Musk a explicat legăturile financiare dintre cele trei companii, spunând că nu voia „să permită un fel de castel din cărți de joc care se prăbușește dacă un element al piramidei Tesla, SolarCity și SpaceX se clatină.” Ulterior, s-a distanțat de această declarație.

Înainte de a lua împrumuturi de la SpaceX, Musk făcuse ceva similar la compania sa publică, Tesla. A putut de multă vreme să-și folosească acțiunile Tesla drept garanție pentru împrumuturi personale de sute de milioane de dolari de la bănci de pe Wall Street, conform documentelor publice.

Practica este riscantă și interzisă la multe companii tranzacționate public. Asta pentru că o scădere bruscă a prețului acțiunilor poate forța băncile să vândă acțiunile companiei pentru a nu pierde bani. Acest lucru poate crea o spirală descendentă, ducând prețul acțiunilor și mai jos.

Michael Garland, controlor adjunct al orașului New York, a spus că cele cinci sisteme de pensii ale orașului, care dețin împreună 3,4 milioane de acțiuni Tesla, s-au opus întotdeauna practicii lui Musk de a împrumuta pe baza acțiunilor Tesla.

„Nu cred că vreun investitor apreciază asta, pentru că generează risc”, a spus Garland, adăugând că Musk „devine din ce în ce mai puțin transparent pe măsură ce trece timpul.”

În 2021, Tesla a declarat într-un document depus la autoritățile de reglementare că, dacă directorii de top – inclusiv Musk – își folosesc acțiunile pentru a obține un împrumut personal, suma împrumutată nu poate depăși 25% din valoarea acțiunilor respective.

Dar unii acționari au argumentat că politica rămânea excesiv de generoasă și putea pune compania în pericol dacă acțiunile Tesla ar fi scăzut. În 2023, consiliul de administrație Tesla a mers mai departe, restricționând suma totală pe care Musk o putea garanta cu acțiunile sale la cea mai mică dintre două cifre: fie 3,5 miliarde de dolari, fie 25% din valoarea acțiunilor.

Anul trecut, Musk pusese gaj 236 de milioane de acțiuni Tesla – în valoare de aproximativ 100 de miliarde de dolari – pe care le putea folosi drept garanție pentru împrumuturi dacă era nevoie, potrivit unui document de reglementare. Anul trecut, compania a anunțat că Musk nu mai avea împrumuturi garantate cu acele acțiuni.

Consiliul de administrație Tesla a ridicat semne de întrebare și cu privire la folosirea resurselor companiei în beneficiul lui Musk.

În 2023, consiliul a deschis o anchetă internă privind utilizarea fondurilor și angajaților companiei pentru construirea unei case din sticlă pentru Musk în apropierea orașului Austin, Texas, au spus două persoane la curent cu proiectul. (Musk s-a mutat în Texas din California în 2020.) Tesla a descoperit lucrările la casă după ce cineva a introdus o comandă prin care compania să plătească milioane de dolari pentru sticlă specială, au spus sursele.

Rolul lui Musk în acest incident nu a putut fi stabilit. Mai mulți angajați Tesla care au lucrat la proiect sau au fost legați de anchetă și-au pierdut locurile de muncă din diverse motive. Casa nu a fost construită. Wall Street Journal a raportat anterior unele detalii ale anchetei.

În 2024, două fonduri de pensii – Cleveland Bakers and Teamsters Pension Fund și Employees' Retirement System of Rhode Island – l-au dat în judecată pe Musk și consiliul de administrație Tesla la Curtea de Cancelarie din Delaware.

Fondul din Cleveland a susținut că Musk a deviat cipuri Nvidia de la Tesla către xAI, prejudiciind Tesla. Fondul l-a acuzat pe Musk de „îmbogățire nejustificată”, iar pe directori de încălcarea obligațiilor față de acționari.

Tesla a declarat că niciuna dintre acuzații „nu a fost prezentată ca aducând prejudicii efective companiei”. Un judecător a respins recent procesul, spunând că Texas, și nu Delaware, era instanța competentă.

„Un mare vânzător”

După ce a renunțat anul trecut la rolul de consilier al președintelui Trump, Musk s-a concentrat pe o altă companie privată, xAI. Start-up-ul de inteligență artificială, fondat în 2023, a devenit rapid un element central al manevrelor sale financiare.

Inteligența artificială era în plină expansiune, iar xAI strânsese aproximativ 12 miliarde de dolari până în martie 2025, potrivit PitchBook, platformă care monitorizează start-up-urile. Valoarea companiei a crescut vertiginos pe măsură ce Musk a promovat chatbotul Grok.

În acea perioadă, o altă companie a lui Musk – X, fostul Twitter – se chinuia. Platforma de social media „abia dacă ieșea pe zero”, a spus el anul trecut.

În martie 2025, xAI a cumpărat X într-o tranzacție în care Musk a evaluat start-up-ul de inteligență artificială la 80 de miliarde de dolari și platforma socială la 33 de miliarde. El a declarat că „xAI a devenit rapid unul dintre cele mai importante laboratoare de IA din lume.”

Musk a încercat apoi să-i convingă pe acționarii Tesla să investească în combinația xAI-X. Unii investitori Tesla s-au opus, dat fiind că atât xAI, cât și Tesla dezvoltă produse de inteligență artificială.

Alții i-au dat dreptate lui Musk. Anul trecut, un acționar Tesla a propus o rezoluție pentru ca producătorul auto să investească în xAI. Acționarii Tesla au votat împotrivă la adunarea generală anuală din noiembrie.

În ianuarie, Tesla a trecut peste acel vot și a anunțat că va investi oricum 2 miliarde de dolari în xAI.

O lună mai târziu, Musk a anunțat că SpaceX cumpără xAI, care cheltuia miliarde pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Mișcarea a creat „cel mai ambițios motor de inovare integrat vertical de pe (și de deasupra) Pământ”, a spus el, evaluând SpaceX la peste 1.000 de miliarde de dolari.

Investitorii SpaceX, precum Founders Fund, erau îngrijorați că vor deține un procent mai mic din companie, au spus persoane la curent cu gândirea investitorilor.

Musk „este un mare vânzător”, a spus profesoara Lipton de la Universitatea din Colorado. „Dacă crezi că are suficientă influență asupra piețelor pentru a reuși, atunci ești liniștit. Dar ceea ce face nu pare să fie grozav pentru acționarii SpaceX.”

Cel puțin șapte cofondatori xAI, plus alți angajați, au postat de atunci că părăsesc compania. Luna trecută, Musk a spus că firma de inteligență artificială „nu a fost construită bine” și că „este reconstruită de la temelie.”

Încă o dată, SpaceX și Tesla veniseră în salvarea unei companii a lui Musk aflate în dificultate.