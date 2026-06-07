„Ivanka, pleacă acasă!” Albanezii protestează pentru a șasea zi la rând, nemulțumiți de proiectul imobiliar al ginerelui lui Trump

Câteva sute de persoane s-au adunat și în laguna protejată de la Vjosa-Narta pentru a protesta / sursă foto: Getty Images

Mii de persoane au mărșăluit în capitala albaneză Tirana sâmbătă seara, pentru a șasea zi consecutiv, împotriva unui plan de construire a unei stațiuni de lux de către o companie afiliată familiei președintelui american Donald Trump într-o rezervație naturală pe coasta Albaniei, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Manifestațiile împotriva acestui proiect, estimat la aproximativ patru miliarde de euro și asociat cu fiica lui Donald Trump, Ivanka, și cu soțul acesteia, Jared Kushner, capătă amploare în Albania.

Agitând drapele albaneze și purtând pancarte cu mesaje precum „Ivanka, du-te acasă!” sau „Albania nu este de vânzare”, unele pancarte fiind semnate cu ''Gen Z'', manifestanții au traversat centrul orașului și s-au oprit în fața sediului guvernului, unde au cerut și demisia premierului Edi Rama.

Aceasta a fost cea mai mare demonstrație împotriva proiectului imobiliar, după primul protest care a avut loc luni în capitala albaneză.

Acuzat de manifestanți că „favorizează investitorii în detrimentul intereselor țării”, premierul Rama afirmă că nu va renunța la acest proiect și acuză „forțe străine'' de incitare la proteste.

El a declarat vineri că „nu există motive de îngrijorare'' și că proiectul nu a fost încă aprobat. El a subliniat că ''cei mai buni experți'' din lume au fost ''mobilizați'' și că este vorba despre ''crearea a ceva unic''.

Mai devreme sâmbătă, câteva sute de persoane s-au adunat în laguna protejată de la Vjosa-Narta, la aproximativ 150 km sud-vest de Tirana, unde în ultimele zile a fost lansat un șantier, ceea ce a condus și acolo la un protest.

„Toată această întindere marină este o zonă protejată. Distrugerea ei ar fi fatală pentru biodiversitate'', afirmă o participantă la acest protest, desfășurat pe o plajă.

În același loc au survenit incidente în timpul unei prime demonstrații la sfârșitul lunii mai, după ce autoritățile au montat garduri cu sârmă ghimpată pentru a delimita zona, garduri între timp îndepărtate, și au fost difuzate online videoclipuri care arătau buldozere pe plajă.

Laguna de coastă Vjosa-Narta găzduiește numeroase păsări migratoare, inclusiv flamingo.

„Problema nu este legată doar de lipsa de transparență a acestui proces, ci și de faptul că totul se desfășoară într-un dispreț total față de importanța ecologică a acestei zone'', explică Denisa Kasa, activistă în cadrul asociației albaneze pentru protecția mediului PPNEA, subliniind că respectiva lagună este ''unul dintre cele mai importante situri de biodiversitate din Marea Mediterană''.

Jared Kushner a confirmat un plan de investiții menit să transforme într-o destinație turistică de lux insula Sazan, o fostă bază militară secretă în largul lagunei.

După vizitele efectuate de Ivanka Trump în zonă iarna care a trecut, ea venind acolo însoțită de investitori, s-a vorbit și despre construirea unor hoteluri de lux în laguna Vjosa-Narta.