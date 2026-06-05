"Albania nu e de vânzare!". Mii de oameni au protestat iar, revoltați că ginerele lui Trump vrea să ridice hoteluri printre flamingo

Mii de persoane au protestat joi la Tirana pentru a patra seară consecutiv, pentru a cere oprirea unui proiect turistic legat de ginerele preşedintelui american Donald Trump.FOTO: Profimedia Images

Mii de persoane au protestat joi la Tirana pentru a patra seară consecutiv și au scandat "Albania nu este de vânzare!", pentru a cere oprirea unui proiect turistic legat de ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Protestatarii, dintre care mulţi purtau un tricou de aceeaşi culoare roşie ca drapelul Albaniei, denunţă construcţia planificată a unor hoteluri de lux în rezervaţia protejată Vjosa-Narta, aflată la aproximativ 150 de kilometri sud-vest de Tirana, unde cuibăresc, printre altele, numeroşi flamingo roz.

"Edi Rama (premierul socialist) - demisia!", se putea citi pe pancarte, unele având un desen cu Edi Rama oferindu-i cheile Ivankăi Trump, scrie Agerpres.



Dezvăluit în urmă cu doi ani, proiectul turistic susţinut de Jared Kushner şi soţia sa Ivanka Trump, fiica preşedintelui american, este înconjurat de foarte multe zone opace, în special în ceea ce priveşte dobândirea titlurilor de proprietate pentru terenul pe care ar urma să fie construită o parte din hoteluri.



Opoziţia faţă de proiect s-a accelerat în ultimele zile, după difuzarea unor videoclipuri care arată lucrările pregătitoare de pe coastă şi buldozere pe plajă. Aceste imagini au fost distribuite pe scară largă, în special pe Instagram, şi vizualizate de zeci de mii de ori.



Manifestanţii cer abrogarea legii privind investitorii strategici, care permite accelerarea anumitor proiecte şi de care ar fi beneficiat investitorii acestui program, precum şi retragerea modificărilor aduse legii privind ariile protejate, care ar permite construcţia complexului hotelier.



În cortegiul de joi, Luciana Kokaj, o activistă pentru drepturile omului în vârstă de aproximativ treizeci de ani, a explicat pentru AFP că ea însăşi deţine proprietăţi în nordul Albaniei pe care un "mare investitor" voia să i le uzurpe prin titluri de proprietate false.



"Dar acest lucru depăşeşte interesul meu personal: este vorba despre protejarea Albaniei pentru copiii noştri", a declarat ea.



Nu departe, Etleva Merko a venit şi ea să conteste proiectul. "Nu suntem împotriva dezvoltării Albaniei" - lucru de care premierul Edi Rama i-a acuzat pe protestatari în ultimele zile - "suntem pentru dezvoltare, suntem pentru transparenţă, suntem împotriva construcţiilor în ariile protejate".



Parchetul specializat în lupta împotriva corupţiei şi a crimei organizate a anunţat marţi că a deschis anchete cu privire la acest proiect, fără a preciza exact obiectul acestora.