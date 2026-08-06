Eurostat: Germania rămâne cea mai mare putere economică a UE. Unde se situează România

<1 minut de citit Publicat la 16:25 06 Aug 2026 Modificat la 16:25 06 Aug 2026

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Produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene pentru 2025 este estimat la 18,8 trilioane de euro, potrivit datelor comunicate, joi, de către Oficiul European de Statistică Eurostat (Eurostat).

Germania este cea mai mare economie dintre ţările UE – PIB de 4.5 trilioane de euro, care reprezintă 23,8% din totalul UE, în timp ce România are o pondere de doar 2% (în jur de 380 miliarde de euro), faţă de 0,6% în cazul Bulgariei, 1,2% în situaţia Ungariei sau 4,9% în cazul Poloniei.

Printre cele mai importante economii din UE se mai află Franţa (15,8% din PIB-ul UE), Italia (12,0%) şi Spania (9%).

La coada clasamentului se află Malta (0,1%), cu cea mai mică economie din UE, situându-se în urma Ciprului, Estoniei şi Letoniei (fiecare cu 0,2%), potrivit datelor Eurostat.