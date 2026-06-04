Proteste violente în Albania, după ce ginerele lui Trump, Jared Kushner, a început să construiască un complex turistic în țară

Protestele din Albania sunt pe cale să se intensifice. Foto: Profimedia Images

Mii de persoane au ieșit miercuri pe străzile capitalei Tirana pentru a treia zi consecutiv pentru a protesta față de un complex turistic de lux dezvoltat de compania lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Opozanții proiectului spun că lucrările pun în pericol habitatele naturale din zonă și critică „lipsa totală de transparență”. În replică, premierul Edi Rama le-a transmis că atât timp cât el conduce Guvernul, proiectul va merge înainte, relatează The Guardian.

Protestele din Albania față de un complex turistic de lux susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, sunt pe cale să se intensifice după ce opozanții au respins oferta premierului albanez de „a discuta soluții”.

Proteste uriașe la Tirana

Mii de persoane au ieșit miercuri pe străzile capitalei Tirana pentru a treia zi consecutiv, unele purtând flamingo gonflabile pentru a atrage atenția asupra posibilelor daune ecologice, în contextul apelurilor tot mai numeroase pentru blocarea proiectului.

Manifestația a degenerat în violențe, după ce manifestanții au reușit să treacă de baricadele metalice care blocau inițial o stradă din apropierea biroului prim-ministrului, în ciuda încercărilor poliției de a-i respinge cu tunuri cu apă, relatează Politico.

Proteste sunt așteptate și în sudul țării, unde au început recent lucrările pentru complexul în valoare de 1,6 miliarde de dolari, într-o zonă considerată de mult timp una dintre cele mai sensibile din punct de vedere ecologic din bazinul Mediteranei.

„De la început până la sfârșit a existat o lipsă totală de transparență. Nu am văzut nicio consultare publică și niciun document public privind autorizațiile. De aceea spunem acum că, dacă vor retrage buldozerele, vor îndepărta gardul și vor readuce habitatele la starea lor inițială, atunci putem începe să discutăm”, a declarat Aleksandr Trajce, director executiv al principalei organizații de conservare a naturii din țară, Protecția și Conservarea Mediului Natural din Albania (PPNEA).

Premierul Albaniei, Edi Rama, care a apărat proiectul drept o etapă importantă în transformarea țării dintr-un fost stat stalinist într-o destinație turistică de lux, a propus marți o întâlnire cu protestatarii pentru a depăși blocajul. Totuși, liderul socialist și-a menținut poziția.

„Nu există absolut nicio șansă ca investiția să fie oprită cât timp sunt eu aici”, a spus Rama.

PPNEA, cea mai veche organizație de mediu din Albania, a tras semnalul de alarmă după apariția avertismentelor că o regiune cu o biodiversitate unică și un patrimoniu cultural valoros riscă să fie distrusă.

La începutul acestui an, Ivanka Trump a făcut o vizită surpriză în Albania împreună cu o echipă de arhitecți, inspectând zona vizată pentru dezvoltare de firma de investiții a soțului său, Affinity Partners.

Complex turistic de 1,6 mld. de dolari

Complexul turistic este proiectat să acopere o suprafață care include atât insula nelocuită Sazan, care este și singura insulă a Albaniei, cât și zone umede și habitate costiere din parcul național marin care o înconjoară.

Apele din regiune reprezintă unul dintre ultimele refugii ale focii-călugăr din Mediterană. Potrivit BirdLife International, zona adăpostește și peste 200 de specii de păsări, multe dintre ele amenințate, inclusiv flamingo și pelicani creți.

Alte porțiuni de coastă protejată, situate la nord de satul Zvërnec, între laguna Narta și mare, sunt de asemenea destinate dezvoltării turistice.

„Nu am mai văzut niciodată așa ceva în zonele protejate ale Albaniei. Nu este doar fără precedent, ci reprezintă un colaps complet al statului de drept. Nu există nicio preocupare pentru societate, nicio evaluare serioasă a impactului asupra mediului, nici contracte sau autorizații prezentate public. Există doar buldozere care intră pe teren”, a spus Trajce.

Potrivit acestuia, îngrijorarea s-a transformat în indignare publică atunci când muncitorii au început să ridice un gard din beton și sârmă ghimpată în jurul terenului de lângă Zvërnec, au angajat o firmă privată de securitate și au adus utilaje grele care au distrus dune vechi și păduri de pini mediteraneeni pentru a face loc drumurilor de acces.

„Atunci localnicii s-au înfuriat cu adevărat. Oamenii care dețin terenuri acolo sau lucrează pe ele nu au mai putut ajunge la proprietățile lor. Problema a depășit dimensiunea ecologică. A devenit o problemă cetățenească. Este mult mai mare de atât”, a spus el.

Anchetă în Albania

În această săptămână, structura specială anticorupție a Albaniei, SPAK, a anunțat deschiderea unei investigații privind modificările legislative controversate adoptate în 2024 referitoare la ariile protejate.

Dezvoltatorii susțin că proiectul va fi implementat în mod responsabil.

„Accentul nostru rămâne pe administrarea responsabilă a terenului, îmbunătățirea mediului, crearea de locuri de muncă și generarea de valoare pe termen lung pentru comunitățile locale. Respectăm procesele publice și instituționale aflate în desfășurare”, a declarat Asher Abehsera, președintele Sazan Real Estate Development LLC, compania care dezvoltă proiectul în parteneriat cu firma lui Kushner.

Rama, care a câștigat anul trecut un al patrulea mandat promițând aderarea Albaniei la Uniunea Europeană până în 2030 și care încearcă să atragă investiții într-una dintre cele mai sărace țări ale Europei, neagă că proiectul ar pune în pericol litoralul sălbatic al țării.

La 1 iunie, el a declarat în Parlamentul Albaniei că negocierile sunt încă în desfășurare și că propunerea finală nu a fost încă stabilită.

Într-o declarație făcută miercuri, Rama a afirmat că este „foarte important să rămânem primitori, să rămânem corecți și să nu dobândim în niciun caz reputația unei țări în care investitorii sunt întâmpinați cu ostilitate”.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian înainte de aprobarea inițială a proiectului, Rama a dezvăluit că interesul lui Kushner pentru Albania datează de ani de zile, „din perioada în care Trump nu era aproape să devină președinte al Statelor Unite și părea mai aproape de închisoare decât de Casa Albă”.

„Nu avea legătură cu Trump, ci cu Jared, în calitate de investitor american care venea cu un proiect important”, a spus premierul.

După aproape 50 de ani de izolare sub regimul comunist care interzicea călătoriile, Albania a devenit tot mai populară printre turiști datorită frumuseții sale naturale și costurilor reduse.

Pentru susținători, eforturile lui Rama de a atrage investitori de lux sunt esențiale pentru ca destinația să evite problemele asociate turismului excesiv. Pentru opozanți însă, controversa a alimentat nemulțumirea tot mai mare față de guvern.

„Furia nu este îndreptată atât împotriva lui Kushner sau Ivankăi Trump, cât împotriva guvernului și a modului în care a gestionat această situație”, a concluzionat Trajce.

Affinity Partners nu a răspuns solicitărilor pentru un punct de vedere.